La franquicia de The Witcher está de vuelta. Tras algunas interrupciones d rodaje debidas al Covid-19 no solo tendremos The Witcher: Blod Origin a finales de este año, sino también la tercera temporada, que llegará en algún momento del verano de 2023.

En la última temporada asistimos a los intentos desesperados de Geralt por mantener a la princesa Cirilla a salvo llevándola a la fortaleza de Kaer Morhen. Ye nefer fue tomada como rehén por varios grupos, primero la hechicera Fringilla, y después por la revolucionaria elfa Francesca. Finalmente pudo escapar y reencontrarse con Jaskier. Mientras ambos se asociaban brevemente, Geralt trataba de averiguar más sobre la creciente infestación de monstruos por las tierras.

Al final de la temporada, Geralt, Yen efer, Ciri y Jaskier se reencuentran otra vez. Resulta que el poder de Ciri está ligado a las piedras monolíticas que salpican el continente, que en realidad son portales dimensionales. Un demonio fue abatido y el gremio de hechiceros de Aretuza puso precio a la cabeza de Ciri. Yenefer por fin recuperó su magia y Geralt continua en su papel de padre adoptivo y protector de la princesa. Jaskier no tuvo un papel muy importante y es una pena, porque en mi opinión están desaprovechando el cari sma de Joey Batey con el personaje.

Finalmente, el emperador de Nilgaard, Emhyr hizo acto de presencia, revelándose como el padre de Ciri y comenzó su marcha hacia Cintra para conquistarla y recuperar a su hija. La tercera temporada tiene muchos cabos que atar, y eso que aún no ha empezado.