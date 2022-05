Llevamos 11 años esperando a que George R.R. Martin publique Vientos de Invierno, la esperada continuación de Danza de Dragones. El escritor ha publicado una importante actu alización al respecto. La épica y esperada sexta entrega de su saga de novelas será... un libro muy largo.

Lo siento. Eso es todo. Tras más de una década, Martin ha dejado caer la revelación de que Vientos de Invierno será un libro de los gordos. “Vientos de Invierno será un libro muy largo”, explicaba el novelista en su blog personal. “Tal y como va, podría ser más largo incluso que Tormenta de Espadas o Danza de Dragones y convertirse en el libro más largo de la saga. Normalmente corto contenido una vez termino, pero para eso tengo que terminar antes.”

El dato, que encima lleva un podría delante, no adelanta ni por asomo el dato que probablemente cada vez menos gente está esperando: cuándo demonios termina el libro. No hablemos ya de fecha de publicación, o fecha de publicación en español , que eso aún tardará más.

Soy de la firme convicción que Martin no le debe nada a nadie y no necesita demostrar nada a nadie. Si vientos de Invierno nunca llega a publicarse va a ser una decepción, pero tampoco es cosa de enviarle amenazas de muerte por ello. Lo que me molesta es que cada vez que anuncia algo sobre la nueva novela es información completamente irrelevante q ue trata de reavivar la atención sobre el tema sin aportar nada en realidad. Si no me crees puedes repasar sus últimas declaraciones al respecto, en las que dice que está siendo un libro difícil, que tiene que trabajar mucho sobre el libro durante la pandemia, o que espera tener el primer borrador listo en julio de 2020.

Realmente m e gustaría que dejara de hablar del tema hasta que tenga algo tangible que mostrar, porque ahora mismo tengo la sensación de que nos está troleando con información irrelevante. Supongo que es mejor eso que que prometa fechas para luego no cumplirlas.