Raro es el iPhone que está exento de problemas en su lanzamiento. De momento, el del iPhone 14 parecen ser las cámaras. Varios usuarios han reportado que las cámaras del nuevo móvil de Apple se vuelven locas al intentar usarlas desde aplicaciones de terceros tan populares como TikTok o Instagram.



Los fallos cuando se usan esas apps van desde vibraciones e imposibilidad para enfocar correctamente a alarmantes ruidos internos en la cámara. Este vídeo grabado por un usuario llamado Chance Miller muestra muy claramente el problema:

TikTok iPhone 14 Pro camera shake

Otros usuarios han reportado problemas similares en TikTok, y Reddit. aparentemente, el error está siendo causado por el nuevo sistema de estabilización óptica, que es el responsable de los ruidos al intentar enfocar. Se ve que el nuevo sistema no tiene en cuenta la manera de usar la cámara de las aplicaciones de terceros, o que estas no han tenido en cuenta los cambios y no han actualizado a tiempo su software. Sea como sea, al cierre de este post el problema aún no se ha solucionado. La buena noticia es que, a menos que se descubra algo más, tiene pinta de ser un fallo de software que se podrá solucionar con una simple actualización. [vía 9to5Mac]