Las cosas más raras y horribles que nos hemos encontrado en el CES 2020

Desde las más modestas empresas tecnológicas a las grandes multinacionales, todos se reúnen en Las Vegas la segunda semana de enero de cada año. Su objetivo es ilusionarnos con sus nuevos productos o publicitar muchos de los que ya están en el mercado. Y, en algunos casos, su objetivo es dejarnos murmurando completamente confusos.

Independientemente de que a veces veamos cosas realmente geniales, en ocasiones lo único que vemos son simplemente cosas muy raras. Aquí hemos juntado las cosas más extrañas que nos hemos encontrado y las tres peores cosas del CES de este año.

LO PEOR: La Keynote de Ivanka Trump

Tenemos que interactuar con la tecnología día a día, además de que también es uno de los grandes motores de la economía, por lo que CES siempre ha tenido también un gran componente político. Sin embargo, este año el CES decidió invitar a Ivanka Trump para dar una Keynote. Dado que el mayor aporte de Ivanka al mundo tecnológico es cuando le quita el teléfono de twittear a su padre, pareció una extraña elección por parte del CES y de la empresa que se encarga de organizarlo, la CTA. Las cosas solo fueron a peor en la propia keynote, cuando Ivanka dejó claro que no tiene absolutamente nada que decir. El hecho de que ella fuese una de las dos únicas mujeres que han participado en una keynote durante este CES, hace que su aparición haya resultado aún más vergonzosa. — Alex Cranz

La tecnología de autoequilibrio de Segway que permite que estos dispositivos móviles se muevan con solo dos ruedas siempre ha resultado impresionante, pero nadie ha logrado encontrar un buen uso para ello. El último intento de Segway-Ninebot de hacer un vehículo que todo el mundo quiera es el S-Pod: una especie de trono que se equilibra solo sobre dos ruedas, y que ha sido diseñado como alternativa a los patinetes eléctricos e incluso a las bicicletas. Con una velocidad máxima de 40 km/h y una autonomía de más de 65 kilómetros, podría ser útil para moverse por aeropuertos o campus universitarios rápidamente, pero a pesar de su aspecto, no está diseñado para ser una alternativa a las sillas de ruedas. Subirte y bajarte de este cacharro parece complicado incluso para cualquiera que no sufra una discapacidad. — Andrew Liszewski

Foto: Sam Rutherford ( Gizmodo

No sé quién en Lenovo es el responsable de continuar colocando aleatoriamente pantallas de tinta electrónica en dispositivos, pero espero que siga así, porque el ThinkBook Plus es increíble. Cuando está abierto, parece un portátil normal. Pero en su tapa, hay una pantalla de tinta electrónica de 10,8 pulgadas que puedes personalizar para tener ahí pestañas de tu email o tu calendario, usar OneNote, leer un un ebook o escribir un PDF. El ThinkBook Plus es el portátil más peculiar del mercado, la parte seria está delante y la diversión en la parte de atrás. — Sam Rutherford



RARO: OneWheel Yeti Cooler

Foto: Matthew Reyes (Gizmodo)

¿Quién demonios podría querer una tabla de skate eléctrica combinada con un frigorífico? Sin embargo, aquí estamos. El resultado de esta especie de mezcla frankenstein de un OneWheel y un frigorífico Yeti es algo peor que la suma de sus partes. No servía para transportar bien las bebidas, y cuanto más lo llenas, más difícil será llevarlo a cualquier lado mientras se convierte en un tren incontrolable de líquido y hielo. Si añades alcohol a esta mezcla, pilotar esto probablemente sea más peligroso que conducir un coche borracho. Pero al menos nos servirá para echar unas risas, ¿verdad? — Sam Rutherford

LO PEOR: Neon

Cuando alguien te dice que está tratando de descubrir el “alma de la tecnología”, sabes que están realmente lejos. A lgo más allá de los límites del sistema solar. Sin embargo, eso es exactamente lo que Pranav Mistry está tratando de hacer. Neon es una compañía que espera poder crear humanos artificiales. Los Neon también son seres inteligentes con gestos realistas, emociones y recuerdos humanos, o al menos ese es lo que pretenden. Los Neon son una prueba para ver si el duro y frío silicio puede también producir la chispa de la vida. Y si nada de esto tiene sentido para ti, no pasa nada, porque tampoco nosotros lo entendemos. — Sam Rutherford

Gif: Quibi

Quibi va a suponer una revolución en el mundo del contenido o será un fracaso sonado. El nuevo servicio de streaming tiene una tecnología realmente buena detrás, pero aún no hemos visto mucho contenido de verdad para el servicio de streaming, y la decisión de mostrarlo solo en teléfonos y en fragmentos de 10 minutos puede hacer que sea difícil encontrar una audiencia para este tipo de contenido. Personalmente, nos morimos por saber quién verá algo así. — Alex Cranz

Foto: Victoria Song ( Gizmodo

Hay un montón de sillas de masaje en el CES, pero OHCO y Esqape decidieron apostarlo todo a una silla de masaje VR. Básicamente te pones unas Oculus en la cabeza y tratas de ahogar el estruendo del pabellón del CES con tranquilas escenas de una playa paradisíaca mientras el sillón masajea tu cuerpo. Ambas tecnologías tienen sentido por separado, pero es cierto que es un poco extraño verlas juntas en una sala del centro de convenciones. — Victoria Song

F oto : Victoria Song ( Gizmodo

Es maravilloso que la tecnología sexual esté presente también en el CES de este año, pero este prototipo de parche contra la eyaculación precoz de Morari Medical era algo diferente. Se supone que utiliza “neuromodulación” para que no eyacules antes de lo que te gustaría. Es un problema digno de tratar, pero la presentación dejó algo que desear. Lo que vimos era básicamente una venda pegada a un maniquí y con algunas diapositivas de hombres angustiados de fondo. Nos dejó preguntándonos cosas como, “¿qué pasaría si te lo arrancasen de repente?” Da un poco de miedo. — Victoria Song

LO PEOR: Charmin Toilet Paper Robot

El objetivo de este maldito robot es que hablemos de él, así que probablemente no deberíamos hacerlo. Pero dado que todo el mundo ha hablado de este robot como si fuera algo más que publicidad barata de una empresa de papel higiénico ha sido profundamente decepcionante. Este robot, que te lleva papel higiénico, no es un gran invento o algo que llegará pronto a los baños de todos los hogares. Es solo un anuncio. — Alex Cranz