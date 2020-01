Razer ha logrado que armar tu propio PC sea ridículamente fácil

Filed to:

Foto : Alex Cranz ( Gizmodo )

Armar una PC da miedo. El proceso involucra muchos cables que necesitan ser conectados, procesadores que necesitan ser colocados con precisión, y toda una mezcla de componentes que deben ser seleccionados, probados e instalados cuidadosamente para que todo funcione. Un error puede salir caro. El nuevo Razer Tomahawk tiene como obje tivo elim inar una gran parte de la molestia de construir un PC y hacer que el proceso sea prácticamente infalible.



El Tomahawk es posible gracias a I ntel, que tiene una nueva versión de su popular NUC disponible este año. Los NUC ( Next Unit of Computing) son ordenadores muy compactos producidas por Intel. Por lo general, requieren un poco más de experiencia para la configuración (no tienen software preinstalado), pero generalmente son excelentes para personalizar, construir un Windows Media Center o simplemente hacer una versión mucho más avanzada de tu configuración actual de Raspberry Pi.

Sin embargo, en los últimos años los NUC han comenzado a cambiar a ordenadores más completos y potentes en lugar de un simple capricho para aquellos que disfrutan de modificar y personalizar ordenadores. Los nuevos NUC llegan con algunos diseños diferentes, incluyendo uno en el que la placa base, la CPU, la RAM y el almacenamiento se colocan en una sola tarjeta PCI-E. Esto los hace perfectos para las personas que buscan armar o montar su propio PC.

En primer lugar, elige el NUC que prefieras, selecc iona tu memoria RAM (hasta 64 GB de DDR4), capacidad de almacenamiento y qué procesador de novena generación de Intel (hasta un i9) deseas. Después, elige el GPU (hasta una Nvidia RTX 2080 Super), conecta todo en las ranuras PCI-E disponibles en la caja (o case) y después conecta los cables de alimentación que salen de la fuente de alimentación incluida. Por último, coloca todo en su lugar y listo. Como se muestra en el GIF a continuación, tarda 30 segundos o menos, dependiendo del caso.



Gif : Therese McPherson (Gizmodo), Andrew Liszewski (Gizmodo)

Esto es claramente mucho más fácil que armar un PC completo, aunque tiene limitaciones. Cuando monto un PC, elijo rápidamente cada componente, desde los ventiladores de refrigeración hasta la marca de SSD. La solución de Razer no es tan personalizable.

Sin embargo, creo que a muchas personas no les importará esto, especialmente a las personas ansiosas por entrar en el mundo de los juegos de PC pero reacias a aprender sobre cada componente de la máquina en la que están jugando. En lugar de preocuparse por el almacenamiento, la memoria RAM o el procesador, aquellos de ustedes que no quieren pensar mucho en eso sino elegir la opción más rápida, podrían simplemente comprar todo el kit y después solo preocuparse por la GPU, quizás el componente más crucial en un PC para juegos.

Razer también afirma que muchos de los componentes en los NUC, incluyendo el SSD, la RAM y los ventiladores, podrán ser cambiados y actualizados por el usuario. Entonces, si inicialmente estás nervioso al modificar tu NUC, puedes tomarte su tiempo, actualizando poco a poc o a medida que aprende acerca del sistema.

El Tomahawk parece ser un medio paso (en teoría más asequible) entre las PC potentes totalmente construidas que puedes encontrar en marcas como Alienware o Maingear, y las súper personalizables que puedes montar tú mismo. Pero qué tan asequible aún está por verse: Razer todavía no está discutiendo el precio.

No obstante, Intel se mantiene silencioso en cuanto a los precios. Además, si bien Razer ha convertido el NUC en una PC completa y genial conectada a una tarjeta PCI-E, Intel también está lanzando un NUC más tradicional.

El pasado domingo 5 de enero, durante el CES 2020, Intel mostró su propio Ghost Canyon NUC. Si bien la mayoría de los NUC tienden a ser del tamaño de una caja Roku, el Ghost Canyon es lo suficientemente grande como para incluir una ranura PCI-E para tener soporte para su propia GPU, convirtiéndola efectivamente en una PC para juegos aún más pequeña que las que dependen de una placa base micro ITX.

Foto : Alex Cranz ( Gizmodo )

Ghost Canyon no es el primer NUC de Intel centrado en los jugadores. Hace dos años, por ejemplo, me enamoré del i7-8809G. Ese NUC compartía el mismo logotipo de cráneo en la caja, pero incluía el procesador Intel de 8a generación con una GPU AMD. Obviamente, la gran diferencia con el nuevo NUC de Intel centrado en el gaming es que puedes usar tu propia GPU.



Dicho esto, a juzgar por el tamaño de la caja del NUC, una Nvidia RTX 2080Ti y otras GPU más largas no encajarán. Será necesario usar algo más pequeño (y menos potente) para emparejar con el procesador Intel i9 de novena generación.

Al igual que en el caso del modelo Razer, Intel aún no ha anunciado los precios. Se espera que ambos productos lleguen al mercado este año, y los probaremos tan pronto como podamos.