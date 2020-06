Imagen : Naughty Dog

The Last of Us Part II e st á generando opiniones divididas por su historia cargada de giros que no logra convencer a todos l os fans de la primera parte. Pero en algo podemos estar de acuerdo: es un juego incuestionablemente bonito.



En The Last of Us Part II recorremos un Seattle apocalíptico que, a pesar de las implicaciones del apocalipsis, nos inunda de belleza por los cuatro costados .

Ahora que el juego está fuera y muchos lo han terminado , los artistas que concibieron su mundo son libres de compartir su trabajo. Así que aquí tienes las ilustraciones que sirvieron de base para crear todo el apartado artístico.

Entre algún pequeño spoiler, encontrarás una hermosa colección de arte del entorno, los personajes, las texturas y el modelado de The Last of Us Part II.

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Eytan Zana/Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Imagen : Naughty Dog

Tienes más imágenes en ArtStation.