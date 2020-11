Es oficial: el creador de Chernobyl está haciendo una serie de The Last of Us para HBO

The Last of Us

Filed to: The Last of Us

Imagen : Naughty Dog

Es oficial. La mente detrás de Chernobyl y gente de Naughty Dog convertirán The Last of Us, la exitosa serie de videojuegos sobre un apocalipsis zombi causado por hongos , en una serie de televisión.

Advertisement

Tal y como compartió HBO ayer en un comunicado de prensa, The Last of Us, que ha estado en desarrollo desde principios de este año, se convertirá oficialmente una serie . El programa estará escrito por Craig Mazin junto a Neil Druckmann, el director de Naughty Dog que jugó un papel importante en el guion y la creación de la serie de video juegos. Mazin y Druckmann serán además productores ejecutivos de la serie junto a Carolyn Strauss (Chernobyl, Game of Thrones).

“Craig y Neil son visionarios que juegan en su propia liga ”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. “Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fans acérrimos de los juegos de The Last of Us como en los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva” .

Advertisement

La serie está siendo desarrollada por HBO junto a Sony con el objetivo de emitirla en HBO Max y HBO. Será interesante ver como se diferencia d el contenido de los juegos, que ya son deliberadamente cinematográficos en su presentación y narración. En cierto modo, los juegos están perfectamente configurados para una adaptación, pero eso en sí mismo podría ser un problema. ¿Cómo diferenciar la serie del original sin desviarse demasiado?

Supongo que lo sabremos cuando The Last of Us llegue a HBO en algún momento del futuro.