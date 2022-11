By

Ahora sí. Sony se prepara para el lanzamiento de su nuevo casco (o headset) de realidad virtual, las PlayStation VR2, sucesoras de las PS VR que llegaron en 2016. Las nuevas VR2 llegarán en febrero del próximo año, y serán un poco más costosas que una PS5.

Por ejemplo, en los Estados Unidos la PlayStation 5 con unidad de discos físicos está a la venta por 499 dólares, mientras que la PS5 sin unidad óptica cuesta 399 dólares. Las PlayStation VR2 salen a la venta por 550 dólares, incluyendo sus dos controles, o 600 dólares por la versión que incluye el juego de realidad virtual Horizon Call of the Mountain, parte del universo de Horizon Zero Dawn. En Europa, el precio será de 599 euros por las VR2 o 649 euros por el combo con el juego.

En cuanto a especificaciones, las nuevas VR2 cuentan con pantallas OLED con una resolución de 2000x2040 píxeles para cada ojo, y tasas de refresco de 90 y 120 Hz. Su campo de visión es de unos 110 grados, cuenta con sensores de movimiento de seis ejes y sensor de proximidad, además de cámaras para hacer seguimiento del movimiento del headset, de las manos y de los ojos. El headset se conecta a la PlayStation 5 mediante un cable USB-C. En general, son una gran actualización en comparación con las primeras PS VR que llegaron en los días de la PlayStation 4.

Además del juego de Horizon, Sony anunció que durante 2023 llegarán al menos estos próximos juegos a la plataforma.

The Dark Pictures: Switchback VR | Developer: Supermassive Games

Crossfire: Sierra Squad | Developer: Smilegate

The Light Brigade | Developer: Funktronic Labs

Cities VR – Enhanced Edition | Developer: Fast Travel Games

Cosmonious High | Developer: Owlchemy Labs

Hello Neighbor: Search and Rescue | Developer: tinyBuild Games

Jurassic World Aftermath Collection | Developer: Coatsink

Pistol Whip VR | Developer: Cloudhead Games

Zenith: The Last City | Developer: Ramen VR

After The Fall | Developer: Vertigo Games

Tentacular | Developer: Firepunchd Games UG

