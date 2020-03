Las ventas de smartphones caen un 38%, la mayor caída de su historia

Filed to:

La pandemia de covid-19 sigue haciendo estragos en la economía. Según un informe de Strategy Analytics , el mercado mundial de smartphones se redujo un 38% el mes pasado, lo que supone la mayor caída interanual de su historia.

Como recoge BGR, los envíos globales de teléfonos inteligentes sufrieron un descalabro del 38% año a año: de 99,2 millones de unidades enviadas en febrero de 2019 a 61,8 millones de unidades enviadas en febrero de 2020.

Linda Sui, directora de Strategy Analytics , señaló el brote de covid-19 como principal culpable. El coronavirus hizo que la oferta y la demanda en Asia se desplomaran, lo que frenó los envíos en el resto del mundo: “Algunas fábricas no pudieron producir smartphones, y muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos”.

A pesar de China haya superado el pico de contagios y las fábricas estén volviendo a normalidad, los analistas no esperan que la situación de la industria mejore en el mes de marzo, ya que el foco de la pandemia se encuentra ahora en Europa y Norteamérica, donde cientos de millones de consumidores en cuarentena no pueden o no quieren comprar nuevos dispositivos.

El informe de Strategy Analytics concluye que la industria tendrá que trabajar “más duro que nunca” para aumentar las ventas, con descuentos generosos, paquetes que incluyan otros productos como relojes inteligentes y ventas flash por internet. En palabras de Neil Mawston, director ejecutivo de la firma: “este es un periodo que la industria de los smartphones querrá olvidar”.