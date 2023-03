La primera temporada de The Last of Us, la excelente adaptación del videojuego del mismo nombre, ya terminó, pero tanto HBO como los creadores de la serie tienen en sus planes continuar contando la historia de Joel y Ellie, adentrándose en territorio del segundo juego en el que se basa la historia. Esto es todo lo que sabemos (sin spoilers) del futuro de la serie, hasta ahora.

Tanto Neil Druckmann, director y escritor de los juegos y cocreador de la serie, como Craig Mazin, guionista y cocreador de la serie, han ido dando detalles de los planes futuros que tienen para la serie, incluso desde antes de que fuera renovada por HBO para una temporada 2. Mazin, sobre todo, ha sido muy abierto al respecto de lo que están trabajando para el futuro de la adaptación, y entre sus revelaciones se encuentra el hecho de que la historia de The Last of Us Parte II es tan densa y elaborada, con tantos nuevos personajes y tramas importantes que no pueden quedar fuera de la serie, que estima que les tomará más de una temporada adaptar el juego por completo.

Esto es lo que han dicho los creadores de la serie sobre el futuro de The Last of Us

A finales del mes de enero, HBO renovó de manera oficial la serie para una segunda temporada. Sin embargo, y como ya mencioné algunas líneas más arriba, Mazin mencionó que podemos esperar “múltiples temporadas” para la adaptación del segundo juego. En una entrevista con GQ

Pero por supuesto, esos cambios o diferencias podrían hacer que más de un fanático de los juegos se ponga nervioso, sobre todo tomando momentos clave del segundo juego y el hecho de que ya en la primera temporada añadieron cambios sutiles en los personajes y detalles muy importante que ni siquiera están en los juegos hasta ahora (como la teoría sobre la madre de Ellie y el origen de su inmunidad). Mazin, en conversaciones con Gizmodo

Sobre Ellie y la actriz que la interpreta, confirmaron que regresará Bella Ramsey para darle vida a una Ellie de mayor edad. ¿Acaso había alguna duda? Por algún motivo, en internet, siendo internet como es, comenzó a circular la idea de que Ramsey luce “muy joven” y no podría interpretar a una Ellie de unos 20 años, ya que se espera que pasen unos 5 años entre la primera y la segunda temporada. Tomando en cuenta que Ramsey actualmente tiene 19 años, y que el maquillaje para interpretar y el diseño de personajes y vestuario existe desde que existe el cine (o mejor dicho, el teatro), podemos esperar que tanto Pedro Pascal (que de por sí fue envejecido en la primera temporada) como Ramsey regrese. Pero por si había dudas, Mazin y Druckmann dijeron en una conferencia

Mazin también dejó algo claro en otra entrevista: The Last of Us tendrá un final, un cierre, no será una serie que se sienta interminable ni tendrá un final abierto. “Vamos a contar la historia, y vamos a llegar a su final. Tomaremos el tiempo que sea necesario pero la contaremos del mejor modo posible”. Y si la serie tiene un final, y en la serie está directamente involucrado como guionista y cocreador uno de los padres de los juegos, podemos esperar que los juegos también tengan un final en algún momento. ¿Qué llegará primero? Solo el tiempo lo dirá, pero parece que el próximo juego de Naughty Dog no será The Last of Us Parte III sino otro, aunque eso ya es otro tema.

Finalmente, Mazin sabe que si hay algo que algunos extrañaron en esta primera temporada fue más acción y enfrentamientos contra los monstruos/zombies fúngicos, así que adelanta que veremos más clickers y bichos horribles y asquerosos en la temporada 2 y en el futuro de la serie. Si asco es lo que queremos, asco nos darán, por así decirlo.

Con suerte, veremos la temporada 2 de The Last of Us en algún momento de 2024 o 2025.