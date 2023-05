Aún queda mucho para el estreno de Superman: Legacy, y Games Gunn, que además de ser el nuevo jefe de DC, será quien escriba y dirija la película no ha aclarado ni desmentido nada sobre qué actores participarán en ella. Eso no ha impedido que se filtren algunos nombres que acaban de hacer públicos en The Hollywood Reporter.



Según THR, el principal de esos nombres es David Corenswet, un joven actor estadounidense ya conocido por series como The Politician y House of Cards, y películas como Pearl. Lo cierto es que Corenswet encaja muy bien en el papel del nuevo Hombre de Acero, y artistas como @Bobby_Art no han tardado en imaginarlo con el uniforme rojo y azul en Instagram .

Corensw et no es el único nombre que se baraja. Otros actores que suenan para el papel son Jacob Elordi (Euphoria) y los intérpretes británicos Tom Brittney (Grantchester) y Andrew Richardson (To Call a Spy). En otros medios como Deadline aseguran que otro de los nombres que se rumorean es el de Nicholas Hoult (The Menu y Mad Max: Fury Road). Curiosamente, en THR explican que aunque DC ha considerado ficharlo para hacer de Su pe rma n desde hace tiempo, sus fuentes aseguran que para esta película concreta se está barajando para interpretar a su némesis: Lex Luthor.

En cuanto a Lois Lane, se escuchan nombres como Emma Mackey (Death on the Nile), Rachel Brosnahan (Marvelous Mrs. Maisel), Samara Weaving (Scream 6), y Phoebe Dynevor (Bridgerton).

Ninguno de estos nombres es en absoluto oficial. Las fuentes internas de DC aseguran que James Gunn aún no ha tomado una decisión. El popular director tan solo ha salido en Twitter para decir que tiene por costumbre no hablar de potenciales actores para un papel hasta que el fichaje no es firme y que, incluso cuando lo es, espera a que sean los propios intérpretes los que den la noticia primero. Curiosamente, lo que Gunn sí ha dicho es que ya hay una persona firme contratada para salir en la película, y que no es ninguno de los nombres conocidos en el mundo de Superman. El director ha culminado esta frase con el emoji de una sirena. No está claro si se refiere a alguno de los actores que salen en la última película de la Sirenita perpetrada por Disney, o a alguien de Aquaman. Habrá que esperar para estar seguros.

Lo único seguro por el momento es que Superman: Legacy tiene previsto su estreno para el 11 de julio de 2025.