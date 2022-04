By

El YouTuber y speedrunner MitChriz acaba de completar Elden Ring en 12 minutos y 32 segundos, probablemente menos tiempo del que la mayor parte de jugadores pasan en el tutorial inicial, y nuevo récord mundial en speedruns sin restriciones del juego de From Soft.

Lo de “sin restricciones” ya te hará sospechar que no han jugado del todo limpio. MitChriz utiliza un truco muy conocido entre los speedrunners de Elden Ring llamado Zipping. En esencia, lo que hace es aprovechar de un fallo asociado a una combinación de teclas que permite teletransportarte de un punto a otro del juego sin necesidad de tener que ir por ahí galopando con nuestra montura.

Usando este truco, el speedrunner pasa de Limgrave a Liurnia casi automáticamente. Desde ahí usa uno de los teletransportadores de los 4 campanarios para acceder a una zona má s avanzada del juego y ahi saltarse a todos los jefes hasta llegar al último.

El método de zipping no necesita activar runas ni matar a determinados bosses para avanzar. Es solo una manera de sortear grandes porciones del juego para poder llegar al final y a los títulos de crédito. En cierto modo casi no es ni jugar, pero es lo que tienen los speedruns libres. Personalmente me quedo con otras modalidades que realmente obligan a jugar y que son impresionantes como las que se pasan el juego sin morir a manos de enemigos o sin sufrir ningún daño.