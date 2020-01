Los 20 mejores juegos para tu smartphone a los que probablemente no hayas jugado

Tu smartphone es una máquina para jugar bastante decente, aunque a veces se nos olvide entre tanta foto y tanto email. Solo en los últimos dos años, se han lanzado 20 juegos increíbles para Android e iOS que merece la pena probar.

Todos estos juegos ofrecen una calidad y una experiencia de juego superior a la media, y probablemente no hayas oído hablar de la mayoría de ellos. Hemos excluido los juegos de Apple Arcade de esta lista. Puedes consultar aquí los mejores juegos que tiene Apple Arcade por el momento.

1) Starbeard

Aunque su jugabilidad no es quizás la más original, es suficiente para que Starbeard se gane un hueco en tu teléfono. Puedes ver que han prestado mucha atención a los personajes, los jefes y los niveles, y resulta muy entretenido incluso cuando comienzas a pillarle el truco a los diversos desafíos que se te presentan. El extra de RPG y los elementos tácticos hacen que este juego destaque entre la gran cantidad de ofertas similares.

$3 en Android iOS

2) Battlelands Royale

Battlelands Royale no se esfuerza demasiado en ocultar que se ha inspirado en Fortnite y PUBG, pero es un juego convincente por derecho propio, y está mejor pensado para móviles que cualquiera de esos otros títulos. Como su nombre indica, debes ser la última persona que quede en pie, pero todo lo relacionado con este juego, desde las imágenes hasta la mecánica y la elección de modos para un jugador y multijugador, está tan bien hecho que no podrás dejar de jugarlo fácilmente.

Freemium en Android e iOS

3) Helix Jump

A veces solo quieres un juego sencillo, con una mecánica simple e intuitiva detrás, al que puedas meterte cuando tengas cinco minutos libres. Helix Jump es justo eso. Todo lo que tienes que hacer es sincronizar perfectamente el rebote de la pelota para avanzar por las diversas plataformas en una torre sin fin, y el juego ofrece suficientes opciones y variaciones especiales para que no pierdas el interés.

Freemium en Android e iOS

4) Tiny Room Stories: Town Mystery

Este es un juego de rompecabezas con un toque noir que es una delicia, y ofrece algo más profundo que el resto de títulos. Tendrás que aplicar la lógica, el sentido común y un poco de ingenio mientras juegas a ser un detective que investiga un misterio en una pequeña ciudad pequeña abandonada. Nos gusta el estilo isométrico del juego, la variedad de los distintos desafíos que te encuentras y el ritmo lento y reflexivo del juego. El único inconveniente es que no está disponible para iPhone.

Freemium en Android

5) Hyper Light Drifter

Con demasiada frecuencia toca elegir entre estilo o fondo cuando hablamos de juegos para el móvil, pero Hyper Light Drifter logra combinar ambas cosas. El título llegó hace poco a iOS (desafortunadamente no hay una versión para Android). Con ciertos toques de Zelda y Diablo, explorarás esta tierra extraña y maravillosa en la que te encuentras, enfrentándote a enemigos y recolectando nuevas habilidades y armas a medida que avanzas.



$3 en iOS

6) Spring Falls

Se trata de un rompecabezas amable que te hará reflexionar. Spring Falls es un juego que te sirve también para hacerte olvidar del estrés y la tensión. Trata de crecer, erosionar o buscar agua a medida que bajas por la ladera de una montaña. Además, tanto las imágenes como el audio derrochan mucha calidad.

$4 en iOS

7) Ailment

Ailment te ofrecerá una gran cantidad de diversión mientras te toca abrirte camino a través de hordas de enemigos, ya sea solo o con amigos en el modo multijugador. Este pixel art está muy bien hecho; el escenario —una nave espacial oscura y siniestra— es realmente claustrofóbico, y el juego sigue arrojando nuevas funciones y sorpresas a medida que avanzas. Ailment está especialmente diseñado para dispositivos móviles , desde la longitud de los niveles hasta los controles de la pantalla táctil.

Freemium en Android e iOS

8) Sentence

Para aquellos a los que les gustan los juegos un poco más profundos : en Sentence tendrás que perseguir a un asesino en serie, y dependerá de ti hacer que acabe ante la justicia. Tendrás que recolectar pistas, hacer de detective, y averiguar en quién puedes o no confiar. Es un formato de juego que podría fallar fácilmente si no se hace bien , pero afortunadamente los desarrolladores han creado una experiencia satisfactoria que te mantendrá ocupado durante varias horas.

Freemium en Android e iOS

9) Dumb Ways to Dash

E cha a correr a través de una serie de obstáculos locos a toda velocidad (y si puedes, echa al resto de tus rivales del circuito ). Hemos visto esta mecánica en muchos otros juegos , pero Dumb Ways to Dash logra la combinación perfecta de gráficos, música y jugabilidad .

Freemium en Android e iOS

10) End of the Universe

End of the Universe es un shooter espacial frenético que representa un desafío suficiente como para que vuelvas a por más. Es una experiencia más rica y detallada que muchos juegos de este tipo. Debes elegir cuidadosamente tanto tus armas como tus movimientos para llegar a la cima , y el juego cuenta con una gran variedad de ellos a medida que avanzas de nivel en nivel. Tienes cientos de enemigos diferentes a los que derribar, y te mantendrá entretenido durante días.

$4 en Android e iOS

11) Table Top Racing: World Tour

Table Top Racing: World Tour es un juego de carreras entretenido y trepidante . Es posible que ya hayas jugado a este juego en la Switch, pero es igualmente divertido en tu teléfono. Te encontrarás con cuencos de comida, revistas y botellas de cerveza mientras corres , y tendrás hasta nueve modos de juego diferentes para que nunca pierda frescura el juego . Ya sea en modo de un jugador o multijugador, Table Top Racing logrará que quieras echar siempre una carrera más.

$5 en Android e iOS

12) The White Door

Sencillo pero fascinante, The White Door es parte juego y parte historia. Haces clic en los paneles y tienes que ir resolviendo los rompecabezas para descubrir quién eres y dónde estás. Los gráficos y el audio están muy bien hechos, y justo cuando crees que el juego está comenzando a ser aburrido , da un giro para sorprenderte. Deberás pagar para jugar a este título , pero definitivamente merecerá la pena el precio que has pagado por él .

$3 en Android e iOS

13) Where Shadows Slumber

Uno de los mejores juegos de aventuras de los últimos tiempos. Shadows Slumber te llevará a un rico y detallad o mundo isométrico , y luego te pedirá que descubras cómo controlar el entorno a tu alrededor para ir progresando (la luz juega un papel importante ). Hay ocho áreas diferentes por las que moverse , y la fascinante mecánica del juego se combina con una fuerte narrativa que te mantendrá enganchado hasta el final.

14) Song of Bloom

En Song of Bloom descubrirás una historia a través de una serie de obras de arte. Es difícil de describir, pero hay bastantes posibilidades de que sea diferente a cualquier cosa a la que hayas jugado antes en tu teléfono . Utiliza varias funciones del iPhone, desde la pantalla táctil hasta el puerto de carga, y no dejará de sorprenderte constantemente. Debes pagar $ 2 por adelantado para jugar, pero no creemos que te vaya a decepcionar si te gustan los juegos no lineales.

$2 en iOS

15) Path of Giants

Este es uno de esos juegos de rompecabezas maravillosamente renderizados que siguen la estela de Monument Valley. T u objetivo es guiar a tres exploradores a través de 13 niveles diferentes y resolver más de 50 rompecabezas, utilizando la lógica y las leyes de la física (y algo de ingenio extra ) para descubrir cómo avanzar cada vez. Sin tiempo , sin límite de movimientos e incluso con una práctica función de ‘ deshacer’ , te resultará más relajante que la mayoría de los juegos.

$4 en Android e iOS

16) Penguin Isle

Mete Penguin Isle en la categoría de juegos en los que no tienes mucho que hacer . En este caso, la misión es cultivar mini-islas para que t us pingüinos vivan. Tiene suficiente interacción para mantenerte interesado . A medida que avanza el juego, se vuelve cada vez más entretenido, y pronto verás que le has cogido cariño a la comunidad que has creado . (Bonus : los anuncios d el juego te dan recompensas, lo cual los hace menos molestos).

Freemium een Android e iOS

17) Grand Mountain Adventure

Casi puedes sentir la nieve debajo de tus esquís en Grand Mountain Adventure mientras te deslizas por las laderas como gustes . Todo está muy bien hecho, hasta el último detalle. Tienes acceso a una montaña de forma gratuita, lo que debería ser suficiente para decirte si te gusta el juego.

Freemium e n Android (pronto llegará a iOS)

18) Sky: Children Of The Light

Sky: Children Of The Light tiene imágenes que podrías contemplar durante días, por eso te absorbe de inmediato. La música es casi tan buena como los gráficos, y todo se suma a una experiencia de juego que se mueve a un ritmo relajado . Hay acertijos que resolver por el camino, pero esto se trata principalmente de explorar y divertirte . La simplicidad de este juego es uno de sus mayores puntos a favor .

Freemium e n iOS (pronto llegará a Android)

19) Vectronom

Ya lo habíamos visto anteriormente en Steam y en la Switch, pero ahora Vectronom también ha llegado a Android e iOS. N o es el típico juego para móviles . Debes conseguir pasar por una serie de niveles cada vez más ingeniosos , todo al ritmo de una implacable música electrónica que te va dando pistas sobre dónde avanzar a continuación. Las imágenes brillantes y la música estruendosa no serán para todos los gustos , pero este no es un juego del que te olvidarás rápidamente .

$4 en Android e iOS

20) #Drive

Este juego ofrece diversión sin fin y cumple con todos los requisitos: buenos gráficos , suficiente variedad como para mantener los niveles interesantes y una buena selección de coches y lugares . #Drive realmente es un ejemplo perfecto de lo que debería ser este género. Hay que decir que si no te gastas dinero, el progreso puede ser algo lento y tendrás que aguantar un anuncio o dos, pero la versión gratuita sigue siendo perfectamente jugable.

Freemium para Android e iOS