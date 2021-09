Ravenloft y DragonLance son dos de los mundos de juego más icónicos de D&D, y ambos no existirían si no fuera por el trabajo en equipo de una pareja llamada Tracey y Laura Hickman. Ahora, los Hickman están preparando un nuevo juego de rol de tablero. No pertenece oficialmente a D&D, pero se basa en la misma mecánica de juego con algunas mejoras.



El juego se llama Skyraiders of Abarax, y será un juego de fantasía épica de inspiración steampunk con dragones y barcos voladores que, según los Hickman, ser organizará en torno a “libros mágicos con un sistema único de tomos vivientes”.

Las reglas del juego se basan en el sistema Open -Source desarrollado por Dungeons & Dragons como parte de su quinta edición. Ese set de reglas permite a los creadores de juegos usar las reglas básicas de D&D para dar vida a sus propios mundos de juego. Recientemente lo hemos visto en el éxito de Kickstarter Auroboros: Coils of the Serpent, o en el aclamado libro de reglas de Tal’Dorei Reborn.

El anuncio de Skyraiders of Abarax llega en un momento interesante para los Hickman. A comienzos de este año Tracy Hickman y la co-creadora de Dragonlance, Margaret Weis, anunciaron una nueva trilogía de novelas basadas en el venerado mundo que crearon hace años. Las novelas coinciden en el tiempo con una demanda que Weis y Hickman interpusieron contra Wizards of the Coast. La demanda acusa a la compañía de haber roto un contrato firmado en 2018 por el que la pareja iba precisamente a sacar tres nuevas novelas. Sin embargo, y por casusas que no han sido reveladas, los responsables de Wizards of the Coast dejaron de aprobar los borradores de las novelas que iban llegando, dejando a sus autores en el limbo.

Weis y Hickman pedían diez millones de dólares en daños, pero unas semanas antes del anuncio de la nueva trilogía, el duo canceló su demanda explicando que han llegado a un acuerdo privado con Wizards of the Coast. La naturaleza del acuerdo no se ha hecho pública.

Los primeros tomos vivientes de Skyraiders of Aberax llegarán a Kickstarter en cosa de unos pocos meses. Cuando lo hagan tendremos más detalles sobre eso de libros vivientes y sobre el mundo de juego. [Polygon]