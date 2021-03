Imagen : Marvel Studios

El final de WandaV ision nos regaló una escena post-créditos que sigue dando mucho que hablar a los fans de la serie. So bre todo porque no es la primera vez que el libro que Wanda tiene en su poder aparece en el universo de series y películas Marvel.



Advertisement

Hasta aquí todo lo que podía mos comentar de esta noticia sin caer en spoilers graves de la serie . El libro que Wanda sale estudiando con tanto ahí nco es el Darkhold, más conocido como el libro de los malditos o el libro de los pecados, un tomo mágico que de hecho ya ha salido tanto en Agents of Shield como en The Runaways. La coincidencia es importante porque, como ya ex plicábamos por aquí, el origen del Darkhold es un poco diferente en Agents de Shield respecto a su versión de los cómics.

Imagen : Marvel Studios

G/O Media may get a commission Click here for instant savings! NordVPN 2-Year Membership Subscribe for 2 years and get an extra 1-month, 1-year-, or 2-year plan added to your cart at checkout. NordVPN

¿ Es el Darkhold de WandaVision el mismo que el de los cómics o el mismo que el de Agentes de Shield? El director de la serie Matt Shakman y la guionista y showrunner Jac Schaeffer tratan de responder a esa pregunta en una entrevista con Screen Rant. Shakman es el que más información ofrece al respecto, aunque ambos se muestran excepcionalmente cautos, lo que implica que el libro va a juga r un papel importante en el MCU, probablemente en la próxima Dr. Strange in the Multiverse of Madness:



No quisiera decir más de lo que debo. No puedo decir mucho salvo que Wanda está estudiando el Darkhold a conciencia y aprendiendo de él. Ya veremos dónde nos lleva eso. Diseñamos el Darkhold desde cero. No nos fijamos en cómo fueron diseñadas otras versiones del libro. Es parte del MCU, así que quiero imaginar que se trata del mismo libro. No se exactamente qué papel jugó en esas otras series porque no las he seguido de manera regular, pero el Darkhold tiene su propio origen en los cómics y esa mitología va a continuar desarrollándose.

Advertisement

Indirectamente, Shakman ha reconocido básicamente que ignoraba que el Darkhold ya había salido en Agents of Shield. Si eso es cierto , significa que el libro que Wanda está leyendo tiene el mismo origen que los cómics, o sea, que es obra del dios del caos Chthon, no de Dormammu como aseguraban en Agentes de Shield. Tiene sentido si tenemos en cuenta que esta última serie no es canon. Schaeffer añade:

Me han hecho esa misma pregunta antes, y no puedo dar una respuesta rápida y concreta. No estamos mirando a ese libro. Este Darkhold ha sido diseñado específicamente para la serie.

Advertisement

Schaeffer es aún más parca en palabras que Shakman, pero reitera que el Darkhold de Wandavision ha sido creado específicamente para esta serie, lo que de nuevo nos pone mirando hacia Wundagore (De hecho se diría por la decoración que la cabaña en la que Wanda se ha refugiado está allí) y hacia Chthon, un villano a la altura del mismísimo Chtulhu. Eso por supuesto que no decidan darle un origen completamente diferente.