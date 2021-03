¿Es esta una imagen del futuro o del pasado? Captura de pantalla : Marvel Studios

Faltan dos días para el episodio final de Wandavision, y las cosas se están poniendo muy tensas en Westview. ¿Cómo va a terminar la serie y qué impacto tendrá en el MCU? Eso solo lo saben Kevin Feige y los guionistas, pero en los cómics hay algunas pistas que vamos a desgranar.



Este post tiene dos tipos de spoilers. Para empezar vamos a hablar de lo ocurrido en los capítulos ya estrenados (hasta el 8) y de sus correspondientes referencias en los cómics. Para continuar, vamos a especular largo y tendido. Sigue bajo tu propia responsabilidad



Tyler Hayward, Visión blanco y SWORD

Comencemos por la parte más tecnológica y menos mágica de Wandavision. La serie nos ha presentado a SWORD, la agencia gubernamental de protección contra amenazas cósmicas reconvertida en básicamente un laboratorio de armamento. Al frente de SWORD está Tyler Hayward. El nombre no hace sonar muchas alarmas en los cómics, pero sí en la serie Agents of Shield, donde un soldado llamado Brian Hayward estaba implicado en un laboratorio de creación de cyborgs. Resulta que Brian es el hermano de Tyler y un conocido asociado de Hydra.

Vision blanco tiene su propia miniserie dentro de West Coast Avengers. Captura de pantalla : Marvel Studios

No está claro si Wandavision va a tirar por los derroteros de Hydra otra vez, pero lo que está bastante claro es que Tyler Hayward no es trigo limpio. También parece que no es el villano principal y que responde ante alguien más. Eso se desprende al menos de su reacción a los hallazgos de Darcy, que es pedir un transporte urgente al cuartel general de SWORD. La identidad de este villano en la sombra no está clara, pero muchos apuntan a Inmortus, un insigne antagonista de los cómics relacionado con otro cuyo debut se espera en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Kang, el amo del tiempo.



En los cómics, Inmortus es la versión anciana de Kang, un viajero del tiempo obsesionado con conquistar todas las líneas temporales. En realidad, el objetivo de Inmortus es detener a su versión juvenil, y para ello no duda en manipular desde las sombras con el fin de que ciertos acontecimientos temporales tengan lugar. Tanto Kang como Inmortus tienden a manipular en exceso las líneas temporales de diferentes realidades, lo que lo s convierte en objetivo de la Autoridad de Variantes Temporales (TVA por sus siglas en inglés), una agencia con mucho gusto por la burocracia fundada en un futuro lejano y dedicada precisamente a neutralizar las anomalías de la corriente temporal que se vuelven demasiado peligrosas. ¿Cómo? ¿Que no sabes de qué te hablo? Pues deberías, porque la TVA aparece por todas partes en el tráiler de Loki.

¿Que tiene que ver todo esto con Wanda? La clave nos la da la mini saga de cuatro episodios titulada Vision Quest que forma parte de la serie Vengadores de la Costa Oeste. Esa saga, de hecho, sigue muy de cerca los acontecimientos de Wandavision. Visión ha sido asesinado y su cuerpo desmantelado por una agencia gubernamental. Más tarde, es reconstruido, pero sus recuerdos han desaparecido, dejando al sintezoide como un pálido reflejo, frío y sin emociones del Visión que conocemos. Visión, pero en color blanco.

Al final de Vision Quest se descubre que todo es un plan de Inmortus para manipular a Wanda porque el villano necesita de sus poderes de control de la realidad para hacer cambios en las líneas temporales. En el capítulo ocho de Wandavision descubrimos la razón por la que Visión comienza a desintegrarse cuando sale de la cúpula hexagonal creada por Wanda. Ella no robó el cuerpo de Vision como aseguraba Hayward, sino que creó su propia versión usando sus propios recuerdos. Hayward logra resucitar el cuerpo del androide gracias a la energía del dron modificado por Wanda y todo indica que nos dirigimos hacia un choque inminente entre androides.

Monica Rambeau y ¿Reed Richards?

En los cómics, Monica Rambeau es una superheroina que ha pasado por varios nombres: Photon, Spectrum, Pulsar... Hasta ha llevado el apodo de Capitana Marvel durante un tiempo. Sus poderes incluyen la absorción y manipulación de cualquier energía del espectro electromagnético, desde la propia luz visible a la electricidad o los rayos ultravioleta. Es un personaje poderoso y la actriz Teyonah Parris lo interpreta con tanta vitalidad que realmente tenemos muchas ganas de verla en acción. La cuestión es que, aparte de sus vinculaciones con SWORD, Rambeau no es especialmente importante para la trama más allá de haber aprovechado Wandavision para recibir su historia de origen.

Teyonah Parris lo clava como Mónica Rambeau. Captura de pantalla : Marvel Studios

Lo interesante de Rambeau es un comentario que hace durante la serie en la que se ofrece a contactar con un ingeniero aeroespacial amigo suyo .Los fans inmediatamente han asociado la frase con Reed Rechards, Ingeniero aeroespacial y líder de los 4 Fantásticos. La idea de que Wandavision vaya a introducir a Mr Fantástico (probablemente antes incluso de recibir sus poderes por exposición a los rayos cósmicos) es un poco rara, pero cosas más raras se han visto. De hecho Monica básicamente recibe sus poderes en la serie por exponerse a radiación cósmica, y en Captain Marvel ya hay un par de referencias a viajes espaciales que apuntan demasiado a los 4F. De todos modos si llegamos a verlo dudo que sea algo más que un Cameo.



Fietro, Bobby, Tommy y (ugh) Mephisto

Hablando de cameos... Confieso que me gustó especialmente que Agatha se refiriera a su versión de Pietro Maximoff como Fietro (un juego de palabras con Fake Pietro o Pietro de mentira). La razón por la que me gustó es porque, contrariamente a lo que ansían muchos fans, no quiero que Disney meta a los X-Men a pelo y sin anestesia en el Universo Marvel. No así. No con una explicación tan pobre, y definitivamente no con los actores actuales. El universo X-Men de Fox es un absoluto desastre a nivel de guión, pero incluso sacando a Simon Kinberg de la ecuación (y posiblemente arrojándolo a una celda para que medite sobre sus crímenes), el casting de los X-Men de Fox tampoco es ninguna maravilla. Sí, estoy de acuerdo en que James Mcavoy, Hugh Jackman y Michael Fassbender lo clavan como Profesor X, Wolverine y Magneto, pero el resto... ejem.

Es cierto que los poderes de manipulación de la realidad de Wanda podrían introducir el Gen-X en el Universo Marvel (hablaba sobre ello aquí), pero meter de golpe y porrazo al Quicksilver de Fox con la excusa de que vino de una dimensión alternativa está solo un peldaño por debajo del “Lo hizo un mago” de los Simpson. Es cierto que hablamos de cómics, y de superhéroes y de todo lo contrario a la ciencia o a la seriedad, pero de momento el equipo de Feige no me ha defraudado a la hora de manejar el complejo entramado del MCU. Meter a los X-Men de esta forma sería un ejemplo bastante insólito de incoherencia argumental.

Y si meter con calzador a los X-Men en Wandavision me parece una jugada mediocre, mejor no califico lo que me parece meter a Mephisto, el villano que todos los fans ven oculto en otros personajes de la serie pese a que Marvel no ha hecho la más mínima mención a su existencia. En serio, ¿Qué diablos os pasa con Mephisto?

Sí, son muy monos, pero muy jóvenes para ser Wiccan y Speed. Captura de pantalla : Marvel Studios

El único vínculo de Mephisto con Wandavision (y hablamos de los cómics) son los hijos de Wanda, Bobby y Tommy. Wanda crea a sus hijos mediante pura magia del caos en las paginas de The Vision and The Scarlet Witch #12. La cuestión es que Wanda puede crear vida, pero no dotarla de alma. Sin ser consciente de ello, lo que hace es dar a sus hijos alma introduciendo en ellos fragmentos del alma de Mephisto, un demonio extradimensional con gusto por mostrarse a los mortales como el Lucifer del catolicismo. Mephisto no está en mi lista de demonios extradimensionales favoritos que pueden asomar la cabeza en Wandavision, y no lo está por varios motivos. Más sobre eso abajo, pero antes hay que hablar de un personaje que se ha convertido en el favorito de todos.



Agatha Harkness

Única superviviente de la caza de brujas de Salem en 1692, Agatha Harkness es una bruja en el mismo sentido que Dr. Strange es un hechicero. En la serie nos muestran que Agatha transgredió los preceptos de sus hermanas, y estas la sentenciaron a muerte. Lamentablemente para ellas, sus conocimientos de magia negra ya la habían conferido mucho poder y el encuentro se salda con la ejecución de las ejecutoras.

It was Agatha All Along. Que alguien me saque esa canción de la cabeza. Captura de pantalla : Marvel Studios

Pese a lo que nos muestran en Wandavision, en los comics Agatha Harkness no es una villana sino una anciana bastante malhumorada . Su relación con Wanda siempre ha sido difícil, pero la bruja a menudo ha adoptado el papel de mentora y guardiana. De hecho es la que enseña a Wanda las artes de la brujería para controlar mejor sus poderes de magia del caos.



Incluso después del enfado de los fans por haber matado a Sparky, el perro imaginario, me resisto a creer que Agatha sea solo una villana en Wandavision. Hasta ahora su papel ha sido más el de proteger a Wanda, aunque solo fuera para averiguar el origen de sus poderes. Sin embargo debo reconocer que el hecho de que tenga en su poder cierto libro no augura nada bueno. O bien es aliada de los poderes oscuros de ese libro, o es su guardiana para evitar que otros los usen. La respuesta definitiva la tendremos en un par de días, pero Kathryn Hahn lo hace tan bien que esperemos que no maten al personaje tan pronto.

La Bruja Escarlata

Es el momento de llegar a la gran revelación del capítulo octavo. “No tienes ni idea de lo peligrosa que eres” le revela Agatha Harkness a Wanda. “Hasta ahora creía que eras solo un mito. Eres la bruja escarlata.”

Con esa fantástica escena Marvel ha solucionado dos cosas: en primer lugar ha explicado el origen de los poderes de Wanda. En segundo lugar ha solucionado una injusticia histórica. Vayamos primero con esto último. Hasta ahora, Wanda Maximoff ha sido la única vengadora que no tenía un sobrenombre. Wanda era... ¡Wanda! y la razón era... legal. Su apodo de superheroína, Scarlet Witch o la Bruja Escarlata en Español, era parte de las propiedades del universo mutante de Fox, por lo que Disney no podía usarlo (igual que no podía usar la palabra mutante). Pasado ese problema, se da la curiosa circunstancia de que la serie en España se tituló Bruja Escarlata y Vision porque el nombre Wandavisión es una marca registrada en nuestro país (de una productora de cine, concretamente). La propia Disney lo explicó en un tuit.



El caso es que Disney podía haberle devuelto su nombre de batalla a Wanda en cualquier momento, pero en la mejor tradición de Feige, los guionistas han elegido hacerlo en un momento muy concreto y por una razón muy concreta. ¿Quién o qué es la bruja escarlata?

Advertisement

Si nos atenemos a los cómics, la Bruja Escarlata es una especie de título como el de Hechicero Supremo de Dr. Strange. En la serie Scarlet Witch de James Robinson (2015-2017) Wanda descubre que su verdadera madre es Natalya Maximoff, la anterior bruja escarlata. “De verdad creías que eras la primera?” le espeta el fantasma de Agatha Harkness en ese momento.

Imagen : Marvel Comics

Marvel no ha especificado con mucho detalle qué significa eso de ser una bruja (o brujo) escarlata. Tan solo se ha dado por hecho que cada cierto tiempo surgen personas capaces de manipular la magia de manera instintiva y a unos niveles de poder inconcebibles para las personas que aprenden brujería como un arte. Las brujas escarlata usan un tipo especial de magia del caos que permite alterar la realidad casi sin proponérselo. “Tienes el poder de la creación espontánea” le revela Agatha a Wanda en Wandavision.



Por supuesto las cosas no son así de literales en la serie de Disney +. Agatha Harkness reconoce que pensaba que la bruja escarlata era un mito. Teniendo en cuenta que la bruja de Salem ha vivido literalmente cientos de años parece poco probable que Disney vaya a introducirnos a Natalya Maximoff a estas alturas. Si existió una bruja escarlata anterior, Agatha la hubiera encontrado. No, el apelativo de Bruja Escarlata va por otros derroteros en el MCU.

El primero de esos derroteros es que Wandavision probablemente revele que Wanda es una persona-nexo. Las personas-nexo en los comics Marvel son seres con habilidades de manipulación de la realidad y la probabilidad que les hace ser los puntos de unión entre diferentes realidades alternativas. Huelga decir que esa condición convierte inmediatamente a Wanda en un excelente punto de partida para hablar del multiverso. Pero las realidades alternativas no son el único fuerte de la protagonista.

De Chthon a Wundagore: el origen de los poderes de Wanda

Wandavision revela un detalle que a muchos les ha hecho enarbolar la bandera mutante. Aparentemente, Wanda ya tenía poderes antes de que Hydra experimentara con ella. La joven uso esos poderes de manipulación de la probabilidad de manera intuitiva para evitar que el misil de Stark Industries explotara y acabara con ella y su hermano. La gema de la mente lo único que hizo fue liberar y aumentar esos poderes.

¿Ha reconocido oficialmente el MCU que Wanda es Mutante? Probablemente no. -Pero en los cómics es hija de Magneto y es mutante. ¡ES CANON!- exclamarán algunos... pues no. En realidad no. La cosa es más complicada de lo que parece.

Parece que han pasado siglos de esta imagen. Imagen : Marvel Studios

El personaje de Wanda Maximoff debutó en 1964 y tanto ella como su hermano eran mutantes. Dos décadas más tarde, los guionistas se sacaron de la manga que en realidad sus padres eran adoptivos y que los bebés habían sido objeto de experimentación por parte de uno de los villanos clásicos de Marvel: El Alto Evolucionador. Hacia 1982, los guionistas decidieron que Wanda y Pietro eran hijos de Magneto porque por supuesto, solo para desmentirlo en 2014 durante el crossover AXIS. En 2015, los cómics vuelven a la teoría del Alto Evolucionador para explicar el origen artificial de los poderes de los gemelos. A día de hoy, la version oficial de los cómics es que Wanda nació con poderes de bruja porque estaba llamada a ser la próxima Bruja Escarlata y el Alto Evolucionador simplemente aceleró el proceso y amplificó sus poderes. La historia encaja muy bien con lo que conocemos del MCU, salvo por el detalle de que en lugar de El Alto Evolucionador han puesto a los científicos de Hydra.



La cuestión es que si Wanda nació con esa facilidad para la magia del caos no fue porque tuviera un gen X, sino porque vino al mundo en las inmediaciones del monte Wundagore, un lugar de Transia (Sokovia en el MCU) con una larga historia de brujería y poderes ocultos. Para empezar Wundagore era donde el Alto Evolucionador tenía su ciudadela y cuartel general secreto.

Para continuar, las cuevas bajo Wundagore son el lugar donde Chthon escribió el Darkhold.

El Darkhold

Aquí es donde Marvel se pone a tope en modo Lovecraft. Por resumir brevemente, Chthon es un dios primigenio al más puro estilo C’Thulhu. Se le conoce también como el dios del caos (¿alguien ha dicho magia del caos?). Hace millones de años, Chthon se exilió a otro plano de existencia para evitar la destrucción a manos de Demogorge, el devorador de dioses. El caso es que antes de huir, Chthun escribió un tomo mágico indestructible que le sirve de vínculo con este mundo y que algún día le permitirá reclamar esta dimensión. Por resumir, tenemos un libro mágico maldito que rezuma magia del caos y, si nos atenemos a los patrones de color, la magia del caos es roja ¿no? Pues bien, Wandavision puede habernos presentado de pasada ese libro en el capítulo séptimo. Con todos ustedes, el Darkhold.

¡Hmmmm.... Sospechoso! Captura de pantalla : Marvel Studios

La posible presencia del Darkhold en Wandavision tiene implicaciones muy serias. En los comics, la reliquia ha provocado no pocos problemas. Para empezar, el libro de los pecados, que es como se le conoce también, es responsable de la creación de Varnae, primer vampiro canónico de Marvel. Con la nueva película de Blade a la vuelta de la esquina no puede ser casualidad. El Darkhold también es responsable de la creación del primer hombre-lobo, Grigori Russof. Se da la también curiosa circunstancia de que en las páginas de Werewolf by night #32, Jack Russel (uno de los descendientes actuales de Rusoff) se convierte en el objetivo de un vigilante muy ligado a la Luna que también está en la lista de llegadas inminentes de Marvel: Moon Knight.

Para rematar la faena, resulta que el Darkhold ya ha salido antes tanto en Agents of Shield como en The Runaways. Técnicamente ninguno de estos shows es canon, pero en Agents of Shield hacen un cambio interesante y mencionan que el Darkhold no es obra de Chthon (ni de Mephisto, ya que estamos), sino de Dormammu. Sí, el mismo Dormammu al que ya conocemos por la primera película de Dr. Strange. Por si esto fuera poco, durante los eventos de Secret Empire el Barón Zemo hace uso del Darkhold para dotar de más poder al villano Blackout. Esto último probablemente sea solo coincidencia, pero da una idea de hasta qué punto el Darkhold y la magia se pueden convertir en un problema muy serio para los héroes del MCU. No es descabellado pensar que el MCU esté tendiendo puentes entre distintas series y películas.

¿Cómo terminará Wandavision?

Leído todo esto, ¿Cómo demonios va a terminar Wandavision? Mi teoría es que va a terminar de manera mucho más grandiosa y a la vez mucho más decepcionante para cierto tipo de fans. Lo que quiero decir es... ¿Somos conscientes de que Marvel todavía no ha revelado oficialmente la existencia de un multiverso?



Mysterio nos engañó vilmente. Captura de pantalla : Marvel Studios

No, no lo ha hecho. Spider-Man: into the Spider-Verse juega con esa idea, es cierto, pero esa es una película de Sony que de momento no está ligada al MCU. Spider-Man: Far from home nos engañó haciéndonos creer que Mysterio venía de una Tierra alternativa solo para decirnos después que todo era un engaño (No te lo perdonaré nunca Sony). En realidad, si los fans llevamos meses hablando de Multiverso como si tal cosa es porque somos unos ansias, porque sabemos que existe en los cómics, y porque existe una película titulada Dr Strange in the Multiverse of Madness.



En mi modesta opinión, la gran revelación del episodio final de Wandavision va a ser precisamente que existe el multiverso, que hay muchas realidades alternativas y que Wanda, por ser una persona-nexo y por ser la bruja escarlata es un puente entre todas ellas. Puede parecer poco a estas alturas, pero no debemos olvidar que el público general de Marvel que no lee cómics (o lee pocos) no tiene ni idea de esto. En algún momento hay que explicarlo.

Hasta ahora solo hemos visto a Dormammu así. Captura de pantalla : Marvel Studios

Independientemente de como termine la serie, es posible que lo haga con un cameo mágico, bien sea del propio Dormammu, de Dr. Strange o de alguno de los personajes que veremos en esa película (Se rumorea que veremos a Clea y a Brother Voodoo). Las conexiones de SWORD y Hayward con Kang también podrían mostrarnos a este villano o a Inmortus, pero los recurrentes datos que afirman que Wandavision y Dr. Strange in the Multiverse of Madness están relacionadas me hacen sospechar que el cameo será más mágico que tecnológico.



Quizá lleguemos a ver un cameo de Reed Richards de la mano de Mónica Rambeau, pero me parece poco probable que Wandavision sea el amanecer mutante que muchos ansían. En cuanto al destino concreto de los personajes, sospecho que los hijos de Wanda van a morir o a desaparecer (son imaginarios al fin y al cabo). Vision va a resucitar, esta vez ya oficialmente, cuando la versión creada por Wanda con sus recuerdos “hackee” (no se me ocurre un término mejor para describirlo) su propio cuerpo blanco para reclamarlo. No sería descabellado que Agatha huya con los hijos de Wanda y esta salte al multiverso para encontrarlos, pero la ruptura entre Wanda y Vision parece algo cantado.

Al final, los fans proyectamos nuestros propios deseos sobre las series que vemos, y francamente a mi me haría mucha más ilusión descubrir que Agatha está compinchada con cierto hechicero de Latveria (Sokovia) famoso por tener la cara destrozada y por llevar armadura y capa verde. Soñar es gratis. De momento Wandavision nos está proporcionando una diversión de primera tras un año de sequía de estrenos Marvel. La fiesta continuará en The Falcon and The Winter Soldier o, como nos gusta llamarlo en esta oficina: Las aventuras de Zemo y los otros dos. Sí, tenemos predilección por los villanos... Salvo por Mephisto. De Mephisto estamos un poco hartos.