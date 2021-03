Imagen : Marvel Studios

Ayer la showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer, explicaba por qué Mephisto no era necesario en la última serie de Marvel, y qué sentido tenían los anuncios con oscuras referencias al MCU. Hoy Schaeffer se refiere a una pregunta muy acuciante para muchos: por qué Visió n Blanco no regresó con Wanda.



La pregunta es legítima. WandaVision termina con una decisión agridulce. Wanda tiene que elegir entre seguir manteniendo esa realidad a pesar de que hay cientos de personas atrapadas en ella en contra de su voluntad, o disolver el hechizo y sacrificar así tanto a sus hijos como a su esposo. Finalmente toma la decisión moralmente correcta, pero antes de eso la serie nos regala un hilo de esperanza cuando Visió n, en pleno enfrentamiento con su alter ego blanco, consigue convencerlo para cargar en él sus propios recuerdos.

Tras el proceso, Visió n Blanco por fin tiene en su cabeza todos los recuerdos del Visió n que conocemos y amamos, desde su nacimiento como Jarvis en el cuerpo definitivo de Ultró n, a su posterior romance con Wanda y su muerte en una colina de Wakanda.

Imagen : Marvel Studios

El combate termina con Visió n saliendo de la biblioteca, pero en ningún momento vemos qué es de Visió n Blanco. Más tarde, Wanda se despide de sus hijos y de Visió n por última vez. En esa desgarradora escena confieso que parte de mi esperaba que, al deshacerse el hechizo, Visió n desapareciera para revelar que en realidad era Visió n Blanco y este recuperara sus colores habituales en una de esas fabulosas revelaciones del MCU. No fue así. Visió n desapareció y en el proceso terminó de romper el corazón de Wanda y el de los espectadores.



¿Por qué Visió n Blanco no regresó con Wanda pese a haber recuperado todos sus recuerdos? Esto es lo que respon dió Jac Schaeffer durante una entrevista con CinemaBlend:

El punto es que ya no es su esposo. No es la persona con la que educó a sus hijos en ese extraño universo de comedia. No fue la persona de la que se despidió en Wakanda. Solo se trata de su cuerpo con los datos sobre su vida. Todo el tema alrededor de Vision es la identidad. Primero era solo una voz, luego fue un cuerpo físico, y ahora es un recuerdo. Hay un constante sentido de autoanálisis en Vision. ¿Quién soy yo? Para mi no se trata de haber hecho trampas o de que ahora haya otro tipo con su cara por ahí. Encaja perfectamente con el personaje de los cómics.

Explicado en cr istiano ,Visió n Blanco cargó en su memoria todos los recuerdos de Visió n, pero es como si un gemelo le cuenta a otro lo mucho que ama a otra persona. Na die esperaría que el otro gemelo vaya a enamorarse perdidamente de esa persona solo por haber escuchado la historia y lo que Visió n Blanco tiene son los recuerdos de Visión , pero no sus experiencias.

Esto, por supuesto, no quiere decir que Marvel no se reserve sus momentos dramáticos entre ambos personajes cuando se vuelvan a encontrar. Ya tuvimos momentos similares en los cómics. Lo que está claro es que ambos superhéroes no van a volver a ser pareja estable. No al menos como lo eran hasta ahora. [CinemaBlend]