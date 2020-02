Los emuladores de PlayStation 4 para PC dan sus primeros pasos

A medida que los emuladores de PS3 continúan avanzando, y con la PS5 ya en el horizonte, es hora de que la emulación de PS4 salte a la palestra. Por ahora, los desarrolladores están intentando dar los primeros pasos en el camino para ejecutar God of War y Horizon Zero Dawn en un PC .



Todavía estamos muy lejos de que eso suceda, pero se están haciendo progresos. P or ejemplo, está GPCS4, un proyecto que ha logrado arrancar con éxito un juego comercial. Claro que solo se trata de We Are Doomed, y en realidad no se puede jugar, pero como dice el titular, son los primeros pasos , y el progreso se realiza en pequeños incrementos como este.

Advertisement

El creador del emulador, Inori, probará Nier: Automata a continuación, tratando de arrancar con éxito algo que no sea ... esto:



Puedes seguir el proyecto en su página de Github, donde también puedes consultar Orbital, un proyecto de emulación de PS4 diferente.



Advertisement

Vía DSOG