Los investigadores capturan a dos águilas torturando a un murciélago arrojándolo repetidamente al océano

Imagen : Marcus Chua

Las águilas marinas de vientre blanco son depredadores majestuosos que se elevan sin esfuerzo sobre los bosques y pantanos costeros. También pueden ser crueles. Estas águilas fueron vistas recientemente atormentando a un inocente murciélago de la fruta, llevándolo repetidamente al mar y arrojándolo contra las olas.



En 2017, Sheema Abdul Aziz, ecologista de la conservación del grupo de investigación Rimba en Malasia, y sus colegas visitaron la isla de Tioman en la costa oriental de Malasia peninsular. No estaban allí para buscar águilas; estaban estudiando un pequeño murciélago del bosque que engulle insectos y que vuela durante el día. Después de concluir sus observaciones, el equipo decidió perder el tiempo mientras esperaba su ferry visitando un centro de buceo cercano donde podían ver un grupo de zorros voladores de la isla (Pteropus hypomelanus), un tipo de murciélago de frutas, que se posaban en la playa.



Aziz dijo que el equipo estaba sentado en el café junto a la playa del complejo, conversando con el dueño sobre los murciélagos, cuando un águila marina entró de repente y sacó un zorro volador del árbol, haciendo que la colonia de murciélagos estallara en chillidos. El águila, agarrando su premio en sus garras, voló hacia el mar.



“Los tres estábamos completamente aturdidos y también paralizados por unos segundos, viendo al águila volar hacia el mar cargando al murciélago que luchaba”, dijo Aziz a Gizmodo en un correo electrónico.



Afortunadamente, su colega Marcus Chua, un investigador del Museo de Historia Natural Lee Kong Chian de Singapur, logró sacar rápidamente su cámara para grabar el dramático momento.



El águila se acercó a una longitud de un campo de fútbol de la costa antes de arrojar a su víctima al mar, mientras, un segundo águila daba vueltas cerca. Aziz y sus colegas observaron con gran atención cómo el murciélago nadaba lentamente hacia tierra. La pareja de águilas marinas esperó pacientemente, siguiendo de cerca al murciélago junto a la playa.



Después de 20 minutos de nado heroico, el murciélago llegó a las olas, a centímetros de su objetivo. Luego, como si tuviera la maldad humana inoculada, una de las águilas se abalanzó, agarró nuevamente el murciélago, lo sacó sobre el agua y lo arrojó a las olas por segunda vez.



Foto : El zorro volador teniendo un día realmente malo. ( Marcus Chua )

El murciélago empapado regresó a la playa con cansancio y esta vez llegó a tierra. Allí languideció en la arena, completamente exhausto y con un agujero en un ala. En este punto, el equipo tuvo que tomar su ferry frente a la isla, por lo que no pudieron ver si el murciélago recibió otra sacudida por tercera vez.



“Creo que todos sabíamos en ese momento que teníamos un artículo científico en nuestras manos”, dice Aziz. Y de hecho lo hicieron; Sus observaciones fueron publicadas recientemente en el Journal of Bat Research & Conservation.



“Al principio, no podíamos entender por qué un águila estaría volando hacia el mar abierto con su presa”, dijo Aziz, “y cuando dejó caer el murciélago, inicialmente pensamos que era solo incompetencia o inexperiencia, como si el águila hubiera mordido más de lo que podía masticar”.



Pero cuando el águila recuperó el murciélago y lo dejó caer de nuevo, y el propietario del resort comentó que esta brutalidad del pájaro sobre el murciélago ocurre regularmente cerca del resort, ya no parecía un accidente.



“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que las águilas podrían estar haciéndolo a propósito, y podrían haber sido más inteligentes de lo que les habíamos dado crédito”, dijo Aziz.



Si bien los investigadores no vieron si el zorro volador fue asesinado y comido, piensan que la intimidación de las águilas en realidad puede ser una forma ingeniosa de cazar. Los zorros voladores son una opción de presa peligrosa, ya que son animales relativamente grandes y fuertes con mandíbulas poderosas llenas de dientes afilados. Un murciélago con toda su fuerza podría ser una comida arriesgada, pero una que se ha cansado hasta los huesos por múltiples sesiones de natación improvisadas podría ser más fácil de matar para un águila.



Foto : La isla Tioman posada de zorros voladores. ( Marcus Chua )

“Las águilas marinas de vientre blanco son depredadores extremadamente ingeniosos, así que aunque estoy intrigada por estas observaciones, no me sorprende”, dijo Jennifer Coulson, una bióloga de la Universidad de Tulane que no participó en este estudio.



Coulson señaló que estas águilas marinas, que se encuentran en hábitats costeros en todo el sudeste asiático y Australia, son depredadores oportunistas. Por ejemplo, se sabe que arrojan grandes cangrejos desde grandes alturas sobre rocas para matarlos y abrirlos, dijo. También se les ha visto siguiendo a los delfines para atrapar peces que los delfines inadvertidamente fuerzan a la superficie.



James Bednarz, un ecólogo aviar de la Universidad del Norte de Texas que tampoco participó en la nueva investigación, estuvo de acuerdo en que el acoso de las águilas podría ser una forma de debilitar al murciélago antes de intentar comerlo.



“La presa habitual de las águilas marinas (peces y carroña) no muerde realmente, por lo que tiene sentido que las águilas adopten una estrategia diferente con esta presa mordiente de tamaño mediano”, dijo Bednarz.



Bednarz cree que el abuso de los murciélagos es definitivamente parte de una estrategia de depredación, más que una forma de entretenimiento macabro. El juego no es desconocido entre las aves rapaces, pero generalmente se limita a las aves jóvenes, no a los adultos como en este caso, dijo.



Imagen : James Niland

Aziz dijo que se necesita más información sobre esta interacción inesperada, especialmente porque los zorros voladores han disminuido sustancialmente en Malasia por la caza y la pérdida de hábitat.



“Es realmente importante saber cómo sus números podrían verse afectados por este tipo de riesgo de depredación, especialmente si aumenta el número de águilas marinas”, dijo Aziz.



Al mismo tiempo, hay muchas preguntas sin respuesta sobre por qué las águilas marinas serían objetivo de presas tan difíciles en primer lugar. ¿Están luchando por encontrar presas más pequeñas, por ejemplo?



“Lo que parece claro es que hay un misterio esperando ser descifrado”, zanjó Aziz.