La semana pasada, se lanzó la nueva actualización para Call of Duty Warzone. Fue el comienzo de la temporada 4, trayendo nuevo contenido al popular shooter de Battle Royale. También parece haber agregado una puerta asesina que acabará instantáneamente con la vida de cualquiera que se acerque demasiado.



La peligrosa puerta en cuestión se puede encontrar en una instalación de extracción de sal, en un gran edificio. A primera vista, la puerta parece aburrida y segura. Pero si te acercas demasiado, la puerta te dejará caer más rápido que un rifle de francotirador.

Los jugadores están compartiendo clips de esta puerta mortal. La mayoría de los jugadores teorizan que se trata de un bug, lo que me parece una explicación lógica. Otros también han sugerido que este bug y la puerta mortal podrían estar conectados a las puertas rojas que han comenzado a aparecer en Warzone desde la última actualización importante.



Estas puertas rojas actúan como una especie de sistema de viaje rápido, lo que permite a los jugadores moverse por el gran mapa de Warzone un poco más rápido. Lo que complica las cosas es que estas puertas no siempre se generan en la misma ubicación, lo que dificulta predecir lo que sucederá una vez que pases. Sin embargo, se supone que ninguna de estas puertas rojas te matará en el momento en que las toques.

Por tanto, tal vez se supone que esto es un engendro de puerta roja, pero algo ha ido horriblemente mal detrás de escena, en algún lugar profundo del código de Warzone. Eso no me sorprendería. Después de todo, Call of Duty Warzone es un juego enorme.



A principios de este año, los jugadores de Call of Duty Warzone usaban camiones para matar a varios jugadores y ganar partidas. Esto llevó a un meta de camión de carga durante algún tiempo. Ahora una puerta aburrida está matando a la gente en el momento en que la tocan.



Y aquí pensé que Warzone era un juego sobre esquivar balas y usar armas, no esquivar puertas y camiones asesinos. (H / T: ComicBook.com)