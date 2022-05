By

En el año 2009 se estrenó Avatar, una película que sacudió la industria del cine, logrando convertirse en la película mas taquillera de la historia durante casi 10 años, superada en 2019 por Avengers: Endgame. Pero Avatar fue más que una taquilla enorme, también fue innovación en materia de producción y rodaje, un proyecto en el que James Cameron quería trabajar desde que finalizó Titanic en 1997, pero según el cineasta, la tecnología para hacer esta película aún no existía.

Por fin, y tras una espera muy larga, ahora es momento de que llegue una nueva película de esta franquicia, que de hecho será la primera de varias. Su nombre es Avatar: The Way of Water (conocida como Avatar: El camino del agua en Latinoamérica, y Avatar: El sentido del agua en España), y ya podemos ver su primer tráiler.

En el adelanto, los escenarios de Pandora lucen tan fascinante como esperamos, y seguramente la película nos sorprenderá aún más en lo visual una vez se estrene y podamos verla. Esta película trae de regreso a los personajes y actores de la primera entrega, incluyendo a Sam Worthington como Jake Sully, Zoe Saldaña como Neytiri, además de Stephen Lang como el Coro nel Miles Quaritch (villano de la primera película) e incluso Sigourney Weaver, aunque parece que Weaver no interpretará el mismo papel que en la primera entrega. A ellos se suman actrices como Kate Winslet y Michelle Yeoh.

Avatar: The Way of Water se estrenará el 16 de diciembre de este mismo año. El film fue grabado en conjunto en gran parte junto a Avatar 3, la cual tiene una fecha de estreno pautada para el 20 de diciembre de 2024. Después, Disney y James Cameron tienen planeado estrenar otras dos películas en diciembre de 2026 y en diciembre de 2028. Hay Na’vi para rato.