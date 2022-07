By

En agosto se cumplirá un año desde que Samsung presentó la más reciente generación de sus smartphones plegables: el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Pronto, será hora de que sean relevados por nuevos modelos, y ya tenemos una idea de cuándo podría suceder: el próximo 10 de agosto.

Así lo asegura una filtración de Evan Blass (@evleaks), fuente insaciable de información adelantada y filtraciones en el mundo de los smartphones y dispositivos móviles. Según una imagen que ha publicado en su cuenta de Twitter, Samsung llevará a cabo un evento Galaxy Unpacked el próximo 10 de agosto para presentar los nuevos Z Fold 4 y Z Flip 4.

Además de los nuevos smartphones, se espera que Samsung presente la nueva generación de sus relojes inteligentes: el Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro, que se filtraron recientemente. Y al igual que lo hicieron el año pasado en la presentación del Z Fold 3 y el Z Flip 3, también se espera que la compañía surcoreana presente una nueva generación de auriculares Galaxy Buds.

Así que esperamos al 10 de agosto para, de confirmarse la filtr ación, poder conocer los nuevos plegables de Samsung. Pero por si fuera poco, el medio de noticias coreano The Elec también reveló la primera información del Galaxy Z Fold 5. Sí, el que llegaría en 2023. Según sus datos, contará con un procesador Snapdragon 8 Generación 2 (sucesor del Snapdragon 8 Gen 1 que vemos en los smartphones de gama alta este año), además de un renovado lote de 3 cámaras en su parte trasera, incluyendo un sensor de 50 MP con un tamaño de píxeles de 1.0μm, y una cámara frontal de 12 MP. Pero no nos adelantemos aún, primero esperemos ver al Z Fold 4 y al Z Flip 4 en pocas semanas. [vía Evan Blass (@evleaks) / Mashable / The Elec / Tom’s Guide]