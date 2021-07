Imagen : Marvel / Disney

La producción de Black Panther 2 acaba de comenzar, y con ella las primeras filtraciones sobre la película. En Production Weekly han tenido acceso a una de las primeras descripciones del film, y en ella se mencionan dos cosas que venían siendo un rumor a voces: Atlantis y su príncipe: Namor.



La aparición de Namor en el MCU era algo que se venía conjeturando desde Endgame, concretamente desde una escena en la que Okoye y Black Widow discuten si investigar o no un terremoto submarino que ha tenido lugar frente a la costa de África. Okoye rechaza la idea de investigar más el asunto, pero la referencia a algo que tiene lugar bajo el mar llamó inmediatamente la atención de los fans de Namor. La historia de Namor, nacido de una princesa de la mítica Atlantis y de un humano puede parecer una mala copia de Aquaman, pero de hecho es anterior al personaje de DC por un par de años. Su primera aparición en los cómics (1939) es tan antigua que se remonta a la era dorada en la que Marvel aún no se llamaba así.

La cuestión es que el príncipe de Atlantis del Universo Marvel no es tan heroico como su contrapartida en la casa de Batman. De hecho está considerado uno de los primeros antihéroes de Marvel y ha menudo ha maquinado en contra de los Vengadores y de la raza humana en general, sobre la que no tiene muy buen opinión.

Lo que sabemos de su llegada a Marvel proviene solo de un Logline de Black Panther: Wakanda Forever. Apenas un par de líneas. En ellas se explica que la historia de Wakanda está íntimamente ligada a la de Atlantis. No es solo que ambas sean dos civilizaciones altamente tecnológicamente avanzadas que han decidido aislarse del mundo exterior. Al parecer, el vínculo entre ambas es precisamente el padre de Namor, que dedicó su vida a la búsqueda de vibranium, el metal que impulsó el desarrollo tecnológico de Wakanda.

En cuanto a qué actor será el que interprete a Namor, desde The Iluminerdi aseguran que ese honor recaerá en el actor mexicano Tenoch Huerta. Por supuesto, nada de esto ha sido aún confirmado oficialmente por Marvel. Eso por no mencionar que quedan muchos detalles por saber. El principal sigue siendo quién tomaré el relevo del tristemente fallecido Chadwick Boseman en el papel titular de la película. El estreno de Black Panther: Wakanda Forever está inicialmente previsto para el 8 de julio de 2022. La historia probablemente continúe en la serie sobre Wakanda que seguirá a la película. [vía The Iluminerdi]