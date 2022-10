Como destacaban en Kotaku la pasada semana, l a cadena de tiendas GameStop está llenando sus establecimientos de todo tipo de artículos en lugar de videojuegos. Esta semana, los empleados de la cadena han relatado sus experiencias al respecto en un hilo que no tiene desperdicio.

Un hilo de Reddit en r/Gamestop debate el extraño fenómeno que está llenando las tiendas de todo tipo de chismes que no se venden y acaban ocupando cada vez más espacio en el almacén. Al parecer el principal culpable son los Squishmallows, unos peluches tipo almohada con formas de animal que hacen las veces de peluches para niños. “Tengo 25 de esos peluches y no se venden”, escribe el empleado que comenzó la cadena de quejas. “Nos llega una caja todos los meses aunque se sigan sin vender. Por favor, que alguien pregunte si los chicos de almacén se encuentran bien”.

Desde ese primer post, el cómputo de Squishmallows ha subido a 43 proque han llegado más. Los empleados de otros establecimientos confirman el problema, sobre todo a la hora de guardarlos, pero aparentemente algunas tiendas se han librado de la plaga bíblica.

Advertisement

Sin embargo, no es la extraña obsesión de los directivos de GameStop con los Squishmallows lo que ha abierto la caja de los truenos en Reddit. La principal queja es que cuando un cliente compra algún juguete en una tienda, los almacenes de la compañía responden a esa venta envíando decenas de juguetes iguales.

“Un niño compró un clip para mochila de Parque Jurásico y ahora el almacén piensa que soy el principal destinatario de cualquier cosa relacionada con Parque Jurásico”, se queja un empleado. “ No se venden ni a tiros pero siguen llegando cargamentos de ello”, reclama otro empleado que recibió 66 clips de mochila de Sonic después de que un comprador se hiciera con cinco.

G/O Media may get a commission 20% off Ettitude - 20% Off 20% off bundled bamboo bedding

The brand’s proprietary CleanBamboo is a soft, breathable fabric; their signature sateen is cool to the touch. Take 20% off bundles at Ettitude Advertisement

“Recibimos lo que llamamos sobres sorpresa con cada nuevo pedido de suministro”, explica un empleado a Kotaku. “ Les hemos dedicado ya cuatro espacios diferentes dentro de la trastienda y no nos caben más. Quitando los videojuegos, son fácilmente el artículo más abundante en la tienda.”

Esa tienda en particular logró librarse de es as cajas de botín poniéndolas en liquidación, pero las tiendas todavía reciben demasiadas bolsas ciegas en relación con el espacio que tienen para mostrar la mercancía. O tro empleado que habló con Kotaku explicó que el exceso de existencias es la razón principal por la que su tienda constantemente tiene mercancías en liquidación. De lo contrario , no podrían deshacerse de todos los juguetes de los Power Rangers, las figuras de acción de DC y Marvel Legends y los peluches.

Advertisement

A veces, GameStop también envía a sus tiendas videojuegos no deseados. El caso más divertido en el hilo original de Reddit es Babylon’s Fall, un juego que funcionó tan mal que Square Enix planea cerrar sus servidores cuando apenas ha pasado un año de su lanzamiento. Algunas tiendas GameStop están regalando Babylon’s Fall de forma completamente gratuita. Aparentemente, su distribuidor se las arregló para no enterarse del “éxito” de ese juego .

Un cliente intervino en el hilo de Reddit para expresar su confusión sobre por qué las tiendas minoristas de GameStop estaban llenas de juguetes que no se podían vender. Aparentemente, y según la respuesta, ayudan a las tiendas a mantenerse a flote. “ L os juegos tienen un nicho de mercado”, explica un trabajador de la cadena . “ Son malos regalos porque mucha gente prefiere lo digital y GameStop no hace retro, por lo que es un mercado pequeño en realidad . Sin embargo, las c amisetas, los coleccionables, etc... todos hacen mucho dinero, son regalos fáciles y pueden ser similares a los dulces al lado del cajero. Es una compra co mpulsiva”.

Advertisement

Si necesitas urgentemente un peluche cuqui, un soporte de cerveza para la ducha, un reloj alimentado a base de limones, o un funko, ya sabes a dónde ir.