Captura de pantalla : How To Cook That / YouTube

Hay trucos de cocina muy útiles, y luego hay otros que lucen cuanto menos sospechosos . TikTok está llena de estos últimos. La experta alimentaria Anne Reardon está tan harta de ellos que se ha propuesto demostrar que si un truco de cocina es tan mágico que parece falso, probablemente es que lo es.



Advertisement

Si hay una persona indicada para desmontar esos falsos trucos esa es Reardon. La presentadora australiana del canal de YouTube How To Cook That no solo es cocinera y autora del libro de postres Crazy Sweet Creations. También es científica alimentaria y nutricionista.

Su último vídeo es, en realidad, la entrega más reciente de una seríe de vídeos en los que Reardon desmonta trucos de canales como 5-Minutes Crafts o So Yummy. No es solo que los trucos que muestran a cámara sean más falsos que un billete de 11 euros. Es que algunos son directamente peligrosos de hacer si los intentas en casa. Algunos de estos canales se escudan poniendo frases del tipo “Este es un truco realizado con fines únicamente de entretenimiento”, pero a menudo esas frases están muy abajo en la descripción y ya sabemos lo que pasa con ellas... que nadie las lee. En su último vídeo la nutricionista explica que:

No se puede hacer gelatina de naranja ensartando una naranja en un taladro y calentándola con un soplete.

No se pueden picar fresas metiéndolas en un recipiente junto a cuchillas de afeitar y agitando fuerte.

Sí se pueden conservar fresas en un bote de cristal en el frigorífico.

No se puede hacer gelatina mezclando agua con sal, vinagre, lim onada y peras. El vídeo probablemente traduce mal un ingrediente: la sal, que hay que cambiar por polvo de algas o agar-agar.

Se puede cocinar un filete en una tostadora, pero queda tieso y es una guarrada que básicamente arr uinará tu tostadora.

Si echas Pepsi sobre carne de cerdo no salen gusanos. Este vídeo es una broma que juega con un concepto muy serio: los parásitos intestinales en la carne de cerdo. El problema es que no se pueden detectar con Pepsi (ni con Coca-cola). Solo son detectables mediante pruebas de laboratorio.

No se pueden pelar patatas metiéndolas en una lata de Pringles con chapas.

No es buena idea hacer números de caramelo fundiendo azúcar con esa forma en la sartén. Mejor funde el azúcar normal y viértela con la forma del número sobre papel antiadherente.

La serie de vídeos continua destripando sin piedad supuestos trucos tan surrealistas como hacer caramelo metiendo leche condensada en el microondas. Tampoco se puede limpiar tinta de la ropa sumergiéndola en leche, ni se puede vaciar una botella de coca-cola dentro de una sandía para aromatizarla. La mayor parte de estos trucos terminan encochinando la cocina a base de bien o creando platos de aspecto cuestionable y sabor aún más cuestionable.

[How to Cook That vía Digg]