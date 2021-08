By

Hay una de las películas más esperadas de 2021 de la que los fans saben muy poco: Matrix 4, cuyo estreno en cines y en HBO Max está previsto actualmente para el 22 de diciembre . Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresan a la saga, pero ni conocíamos el nombre de la película a falta de cuatro meses para su estreno . Hasta ahora.

No puedes ocultar ese tipo de información a las personas que van a proyectar tu película, razón por la cual Warner Bros. anunció durante el CinemaCon 2021 que la película, que ha sido escrita y dirigida por Lana Wachowski, se llamará The Matrix: Resurrections. Y t ambién pudimos ver las primeras imágenes del film .

El tráiler c omienza en una ciudad muy brillante. Un psiquiatra (Neil Patrick Harris) se encuentra sentado con un paciente llamado Thomas (Keanu Reeves), que dice que está teniendo algunos problemas. Thomas le d ice que está teniendo sueños que no parecen del todo sueños. Le vemos caminando por una calle, donde aparecen los míticos códigos en verde de Matrix. “¿Estoy loco?” pregunta . “Nosotros no decimos eso”, responde el médico. Thomas está sentado en una bañera con un pato de goma en la cabeza. Entra en una cafetería y saluda a Trinity. “¿Nos conocemos?” pregunta mientras se dan la mano.

Vemos que Thomas está tomándose pastillas azules en casa. Mira al cielo y ve como pasan un montón de pájaros volando. Se para a analizar la escena . A continuación, aparece en un ascensor repleto de gente que mira absorta sus teléfonos móviles . Comienza a sonar la canción “White Rabbit”.

Yahya Abdul-Mateen II aparece dándose un aire a Morfeo (cabeza rapada, gafas de sol diminutas) y le ofrece a Thomas una pastilla roja. Conoce a una persona de pelo azul que tiene un conejo tatuado . Todo esto nos resulta realmente familiar a todos los que estamos viendo el tráiler, porque todo se parece a la primera entrega de Matrix.

Neo y la persona con pelo azul atraviesan un espejo. De repente está en un café. Luego está en una especie de dojo junto a l personaje de Abdul-Mateen. “Lo único que te importa sigue estando aquí”, dice. “Nunca te rendirás”. Empiezan a combatir usando artes marciales, y cuando Thomas golpea al personaje de Abdul-Mateen en el pecho y sale volando de la habitación.

Thomas y la persona de pelo azul están en un tren. Disparan u na bala de francotirador a lo lejos que va hacia ellos . Un sinfín de escenas de acción se van alternando muy rápidamente. Vemos decenas de personas conectadas a Matrix . A Trinity siendo desconectada . A l a persona de pelo azul saltando por encima de un coche en cámara lenta. A Thomas deteniendo balas en el aire. Y, finalmente, a Thomas en una oficina con un hombre vestido de traje ( Jonathan Groff) . “Vas a volver a donde empezó todo”, dice. “De vuelta a Matrix”. Por último el título: The Matrix Resurrections.