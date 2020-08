Microsoft confirma que lanzará la Xbox Series X en noviembre (y sin Halo)

Imagen : Microsoft

Microsoft sabe que puedes eclipsar una mala noticia si al mismo tiempo sueltas un bombazo, así que ha acompañado el anuncio de que Halo Infinite se retrasa hasta 2021 con una fecha de lanzamiento para la Xbox Series X: noviembre.

Siendo justos, la noticia la dio en primer lugar una de las personas que logró comprar un mando de Xbox Series X antes de tiempo y descubrió que la garantía expiraba el 5 de noviembre de 2021. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos la garantía de este tipo de cosas dura un año, la fecha parecía sugerir que el mando y la consola saldrían a la venta el 5 de noviembre de 2020.

Un comunicado de Microsoft confirma, al menos, lo de noviembre. Y como control de daños por lo de Halo, añade que habrá “miles de juegos disponibles” desde el primer día; claro que serán juegos de cuatro generaciones distintas:

Tenemos mucho con lo que mantenerte ocupado hasta que llegue Chief: habrá miles de juegos para jugar, que abarcarán cuatro generaciones, cuando Xbox Series X se lance globalmente en noviembre, y hay más de 100 títulos optimizados para Xbox Series X, creados para aprovechar al máximo nuestra consola más potente, previstos para este año.

De esos 100, hay más de 50 títulos no exclusivos de la nueva generación, pero optimizados para Xbox Series, que están programados para este año; entre ellos, Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon. También una serie de juegos nuevos que llegarán a Xbox Series X con Xbox Game Pass: The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected... Y por último, más de 40 juegos preexistentes que han sido optimizados para la nueva consola; entre ellos, Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps y Madden NFL 21.