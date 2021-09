Windows 11 llegó con una mala noticia bajo el brazo. El nuevo sistema operativo de Microsoft no podía ser instalado en ordenadores antiguos que no cumplieran con ciertos requisitos de procesador y placa base. Ahora la compañía ha dado marcha atrás en eso pero con un matiz. Si le pasa algo al PC es tu culpa.



Cómo explicábamos en este post, inicialmente solo los procesadores Intel Core de octava generación (lanzados en 2017), AMD Zen 2 (lanzados en 2019) y Qualcomm Series 7 o posteriores eran compatibles con Windows 11. En una publicación en su web, la compañía dijo poco más tarde que probará dispositivos con procesadores Intel de séptima generación y AMD Zen 1 antes del lanzamiento oficial del sistema operativo, para identificar los equipos más antiguos que puedan cumplir con sus “principios”.

Para optimizar la fiabilidad del sistema, Microsoft requiere CPUs que hayan adoptado el nuevo modelo de controladores de Windows. La compañía dice que los fabricantes de procesadores y ordenadores compatibles están logrando una experiencia sin fallos del 99,8%. En cuanto a la compatibilidad, Windows 11 tiene ahora los mismos requisitos mínimos que Office y Microsoft Teams: una CPU de 2 núcleos a 1 GHz, 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento.

Microsoft lanzó una aplicación online llamada PC Health Check que permitía a los usuarios comprobar si su equipo cumplía los requisitos mínimos necesarios para la instalación de Windows 11. Desgraciadamente, la aplicación provocó bastantes confusiones y Microsoft la acabó retirando para volver a habilitarla poco más tarde. Sigue dando falos esporádicos dando como no validos para Windows 11 equipos que sí lo son.

La cuestión es que ahora Microsoft ha introducido un mensaje nuevo en el programa de instalación de Windows 11. Los primeros en descubrirlo han sido los técnicos de The Verge. El mensaje advierte al usuario de que no es recomendable instalar Windows 11 en el PC en el que se está intentado la operación por problemas de compatibilidad de hardware y que cualquier problema por esa instalación correrá a cuenta del usuario. El mensaje dice:

Instalar Windows 11 en este PC no se recomiendas y podría resultar en problemas de compatibilidad. Si continúa con la instalación de Windows 11, su PC dejará de tener soporte y no será elegible para actualizaciones. Los daños en su computadora derivados de la posible falta de compatibilidad no están cubiertos por la garantía del fabricante.