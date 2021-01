Microsoft quiere crear bots que conversen imitando a personas muertas

Imagen : Netflix / Channel 4.

En un episodio de Black Mirror una chica, interpretada por la actriz Hayley Atwell, pierde a su novio en un accidente de auto. Pero existe una tecnología basada en IA que le permite “comunicarse” con una versión artificial de su difunto novio. Microsoft pareciera querer hacer algo así.

Be Right Back es el primer episodio de la segunda temporada de la serie Black Mirror y es imposible no pensar en él cuando escuchas acerca de esta nueva patente de Microsoft, basada en una tecnología que les permitiría, en teoría, “revivir” la posibilidad de conversar con personas fallecidas mediante bots, utilizando su información personal.

Advertisement

Al igual que en la serie de ciencia ficción distópica, la patente de Microsoft menciona que esta tecnología estaría basada en la inteligencia artificial. Estos chatbots serían creados utilizando el perfil de una persona fallecida, incluyendo sus datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes e imágenes, entre otro tipo de información. La idea sería que el chatbot simule ser esa persona fallecida en una conversación.

La patente incluso menciona la posibilidad de crear no solo chatbots de personas que fallecieron recientemente sino también de personas vivas, lo cual podría resultar aún más perturbador y no estoy seguro de que sea ético o... ¿del todo legal?

Por ahora esto no es más que una patente, la cual Microsoft ha registrado, pero sería interesante ver si incluso podría llegar a simular personas que murieron hace mucho tiempo, décadas o siglos atrás, incluso cuando no existan grabaciones de sus voces. [The Independent vía Kotaku]