Microsoft quiere enseñarle cómo instalar Linux

Nunca pensé que confiaría en Microsoft para que me enseñara cómo instalar Linux, pero aquí estamos. El creador de Windows en silencio publicado un página de soporte con instrucciones sobre cómo instalar Linux en, presumiblemente, una máquina que alguna vez usó Windows. El Registro Me di cuenta de la existencia de la página y, sinceramente, el paso a paso es legítimo. Microsoft Incluso menciona la instalación de algunas de las distribuciones más populares.

La mejor parte de todo esto es la forma en que Microsoft describe Linux desde el principio:

Linux es un sistema operativo similar a Windows, pero con muchas versiones diferentes debido a la naturaleza de ser de código abierto y totalmente personalizable.

Al admitirlo, Microsoft llama a Linux “totalmente personalizable”. Pero aquellos que han usado estas plataformas basadas en UNIX antes e incluso aquellos de nosotros quienes han estado en Android durante mucho tiempo pueden recordar muchas veces cuando esa capacidad de personalización ha vuelto contra nosotros. Es por eso Me mantengo a salvo en los brazos de Microsoft y su software. Claro, Windows podría gritarme constantemente que siga usando el Navegador de borde en lugar de Google Chrome, pero he aprendido a ignorarlo todo y seguir con mi vida a pesar de las dificultades de la plataforma. torceduras.

Por supuesto, ninguna ayuda de Microsoft está sin algunos recordatorios de cómo usted confía en sus aplicaciones y servicios para hacer las cosas. La empresa frecuentemente incluye nombres a lo largo del detallado procedimiento, incluidos Azure para servicios en la nube, Outlook, Work e incluso los temidos Teams. La primera sugerencia para empezar con Linux es usar el Subsistema de Windows para Linux, que lo instala junto con cualquier versión de Windows que haga que todo su hardware funcione en conjunto. es una buena manera de comenzar con Linux para principiantes, pero está muy claramente codificado en fragmentos de “no olvides quién te hizo”. Primero, fue papá Microsoft”.

El Registro piensa parte del objetivo de esta página, además de ofrecer ayuda, está para dar a las máquinas envejecidas con Windows otra oportunidad de vida. Microsoft ya no es compatible con Windows 7 u 8, y windows10 También está al borde de la extinción rápidamente. Pero no soy alguien que descarte las páginas de soporte útiles de las grandes empresas. He confiado en Los he visto innumerables veces a lo largo de mi vida informática y me gusta que Microsoft haya hecho que éste sea especialmente fácil de seguir. No me siento abrumado. Por cierto, está escrito, aunque es una buena idea tener un poco de confianza en la computadora si Linux es algo quieres probar.