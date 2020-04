Filed to:

Filed to: Red Dead Redemption 2

Imagen : Rockstar

Una noticia inesperada para los suscriptores de Xbox Game Pass: Red Dead Redemption 2, el último título de Rockstar Games, llegará al catálogo de tarifa plana de Microsoft el próximo 7 de mayo.

Advertisement

Según ha confirmado Xbox, el lanzamiento incluye el contenido adicional del Modo Historia, el Modo Foto con todas las funciones y acceso gratuito a Red Dead Online. Pero hay un precio a pagar: los suscriptores del servicio solo podrán jugar en consola, y verán marchar Grand Theft Auto V ese mismo día.

Advertisement

En cualquier caso, es una excelente oportunidad para quienes no hayan jugado aún a esta precuela ambientada en los últimos años del salvaje oeste. Incluso para los poseedores de una Xbox One que no estén suscritos aún a Xbox Game Pass, ya que podrán probar el servicio por $1 el primer mes.

Red Dead Redemption 2 fue lanzado en Xbox One y PlayStation 4 en 2018. Llegó también a PC y Google Stadia en 2019. Tiene 175 premios Game of the Year.