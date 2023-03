Mucha gente prefiere apagar la cámara durante las videollamadas. Microsoft está preparando algo para ellos, aunque no me queda del todo claro si no será peor el remedio que la enfermedad. Se trata de una función para Teams que cambia la imagen de nuestra webcam por un avatar 3D de Microsoft Mesh para que haga como que escucha por nosotros.



Los avatares 3D no son algo precisamente nuevo, y a menudo no es algo que funcione especialmente bien. Sin embargo, los que Microsoft planea integrar en Teams tienen un par de ases bajo la manga. El primero es que no hace falta que tengamos la cámara encendida (ni tener una app que nos ponga traje por realidad aumentada) para que funcionen. Podemos activarlos con la webcam apagada y seguirían funcionando. ¿Cómo reaccionan entonces a lo que el usuario dice o hace? La respuesta es: por la voz. Los avatares hablan cuando nosotros hablamos y al parecer detectan hasta cierto punto nuestro tono de voz para gesticular en consecuencia. “Se puede elegir en todo momento lo que quieres mostrar”, explica Katie Kelly, product Manager de Microsoft Mesh en una entrevista concedida a The Verge en la que describía el funcionamiento de los avatares. “Hay una variedad de opciones de personalización entre las que elegir a la hora de atender una llamada. Los avatares son capaces de interpretar los tonos vocales del usuario para animarse, por lo que se sigue sintiendo como si fuera el usuario”.

Según la web de Microsoft 365 Roadmap, los nuevos avatares llegarán a Teams en mayo de este mismo año. La compañía también tiene la intención de añadir los avatares a la aplicación de Microsoft Teams que funcionará en Meta Quest, aunque aún no está claro en qué fecha llegarán al visor de realidad mixta de Facebook,