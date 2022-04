Estados Unidos ha desperdiciado millones de dosis de vacunas contra el covid-19 desde que comenzó la pandemia, y muchas más están listas para ser tiradas a la basura en las próximas semanas y meses a medida que caduquen, según un nuevo informe condenatorio de ABC News. Aproximadamente 50.000 estadounidenses todavía reciben su primera dosis cada día.



Estados Unidos ha vacunado solo al 66,6% de su población contra covid-19, la tasa más baja entre cualquier país rico del mundo. De hecho, EE. UU. ocupa el puesto 62 en el mundo en cuanto a vacunas covid-19, justo detrás de Nepal (66,9 %), Sri Lanka (67,4 %) e Irán (68,4 %), según la Universidad Johns Hopkins.



El informe de ABC News señala que las cifras concretas son difíciles de obtener y cambian todos los días, pero la cantidad de desperdicio, incluso cuando es solo una cifra aproximada, es asombrosa cuando se ve lo difícil que ha sido para muchos países más pobres igualar tener acceso a las vacunas.



Por ejemplo, solo en Carolina del Norte, donde solo el 63 % de la población ha recibido al menos dos dosis, se han desperdiciado 1,7 millones de inyecciones de covid-19. Y en Michigan, donde solo el 60,2 % de la población se ha vacunado completamente contra la covid-19, se han enviado a los vertederos otros 1,7 millones de vacunas. Más de 100.000 vacunas más expirarán en Michigan solo en las próximas dos semanas.



Y si bien es genial que EE. UU. tenga dosis de sobra para cualquiera que quiera una, señala las tremendas ineficiencias y el desperdicio del sistema privado de atención médica del país. El problema, como señalan los expertos, es que una vez que las dosis se han entregado a las farmacias y clínicas, no se pueden desviar fácilmente a otra parte del mundo que pueda tener personas más dispuestas a recibir las vacunas.

Estados Unidos reportó 97.966 nuevos casos de covid-19 el miércoles y 684 muertes, con solo 43 de los 50 estados reportando totales. Solo Florida reportó 4590 casos nuevos el miércoles, un aumento sustancial con respecto a las semanas anteriores.

Las vacunas se han convertido en un relámpago de controversia no solo en EE. UU. sino en todo el mundo, ya que innumerables personas difunden información errónea sobre los supuestos daños que les suceden a las personas que reciben las vacunas. Todas las vacunas contra el covid-19 que han sido aprobadas en EE. UU. han demostrado ser seguras y efectivas. Y si aún no has conseguido la tuya, aún estás a tiempo. De hecho, si no recibes tu vacuna pronto, terminarán en el vertedero.