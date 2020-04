Filed to:

Imagen : Nintendo

Super Mario Bros. tiene los efectos de sonido más memorables de la historia de los videojuegos, pero ¿has oído lo que ocurre cuando aceleras la melodía de la bandera que suena al final de cada nivel? Echa un vistazo a este tuit:

La fanfarria que suena cuando Mario está agarrado al mástil de la bandera es la misma progresión de acordes que el efecto de sonido que suena cuando Mario aumenta de tamaño con una seta, solo que con diferente tempo.



Este “huevo de pascua” se conoce desde hace tiempo, y se atribuye a la limitación de espacio de los cartuchos de la Nintendo de 8 bits, razón por la que, por ejemplo, las nubes y los setos de Super Mario Bros. usan el mismo sprite.

Sin embargo, la melodía no es exactamente la misma: hay más notas en el sonido de la seta y el arpegio es diferente, como demuestra este otro tuit.

Puedes oír el sonido de la seta desacelerado en el minuto 1 de este vídeo, en el que ajustan en tiempo real la velocidad del procesador de una Game Boy Color.

No cabe duda de que el diseñador de sonido Super Mario Bros., Koji Kondo, estaba limitado en cuanto a espacio, pero esa no es la única razón por la que usó la misma melodía: la verdad es que sonaba bien. ¿A quién no le evocan recuerdos de la infancia esos tres acordes acelerados?