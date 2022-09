En mayo de este mismo año Wizards of The Coast lanzó Mordenkainen Presents: Monsters of the Multiverse. Bajo este enrevesado título se oculta un nuevo y espectacular apéndice al Compendio de Monstruos de Dungeons & Dragons. Pues bien, si estabas esperando la edición en español, acaba de llegar .

El nuevo compendio es una recopilación actualizada y revisada de La Guía de Volo de Monstruos y el Tomo de Enemigos de Mordenkainen. En total tiene más de 250 monstruos actualizados y con perfiles mejor organizados para facilitar a los DM tareas como las resistencias a la magia o el lanzamiento de habilidades tipo conjuro.

Más importante que esto es el hecho de que el nuevo volumen recopila los datos completos de 30 razas jugables (básicamente todas las que hay en quinta edición a menos que recurras a homebrew) que se añaden a las existentes en el M anual del J ugador. Si siempre quisiste jugar en la piel de un Aaracokra, ser un bardo sátiro (qué bardo no lo es) , un asesino Yuan-Ti, o un bárbaro Hobgoblin que fuma en pipa, definitivamente necesitas este tomo en tu vida. La lista completa de razas jugables es esta:

Aarakocra

Aasimar

Bugbear

Centauro

Changeling

Gnomo de las profundidades

Duergar

Eladrin

Hada

Firbolg

Genasi, a ire

Genasi, t ierra

Genasi, f uego

Genasi, agua

Githyanki

Githzerai

Goblin

Goliath

Harengon

Hobgoblin

Kenku

Kobold

Hombre lagarto

Minotauro

Orco

Sá ti ro

E lfo marino

Shadar-kai

Cambiaformas (Shifter)

Tabaxi

Tortle

Triton

Yuan-ti

Todo el lore de las criatu ras y razas está adaptado para servir en diferentes mundos de juego, de ahí la referencia al multiverso del título. Da igual si juegas en Eberrón, en Spelljammer o en Reinos Olvidados.



Mordenkainen presenta: Monstruos del Multiverso acaba de llegar a las librerías en formato físico (tapa dura) a un precio de 39,99 euros. También está disponible en digital a través de las plataformas habituales (D&D Beyond y Roll20), algo que será especialmente útil para los Dungeon Master que tengan sus partidas online en ellas.