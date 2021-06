Mucha gente no quiere tener hijos y está contenta con ello

Foto : Mario Tama ( Getty Images )

Una cantidad sustancial de adultos estadounidenses no quiere tener hijos y está muy feliz por ello, sugiere una nueva investigación publicada el miércoles. La encuesta encontró que más de una cuarta parte de los encuestados se identificaron como intencionalmente libres de hijos y que no hubo diferencias importantes en la personalidad o la satisfacción con la vida entre ellos y los padres o personas que sí querían tener hijos.



Aunque se ha escrito sobre la vida sin niños durante décadas, incluso recientemente, no se sabe demasiado sobre las personas que la eligen, incluida la cantidad de personas que realmente existen. En los EE. UU. desde la década de 1970, ha habido datos nacionales disponibles sobre la frecuencia con la que las mujeres no tienen hijos, pero la falta de hijos no es lo mismo que no tener hijos. Hay muchos padres potenciales que simplemente no han tenido la oportunidad o los recursos para tener hijos todavía, por ejemplo, o que no pueden tener hijos pero aún así los desean. Por eso, los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, Jennifer Watling Neal y Zachary P. Neal, que están casados, querían abordar el tema desde un ángulo diferente.



“Las encuestas anteriores han utilizado datos sobre la fertilidad para identificar a las personas sin hijos, pero la opción de no tener hijos no tiene nada que ver con la fertilidad. Las encuestas anteriores también tienden a centrarse en mujeres en edad fértil y dejan de lado a los hombres y los adultos mayores”, dijo Jennifer Neal, profesora asociada de psicología en MSU, a Gizmodo en un correo electrónico. “Este estudio es diferente porque identificamos a las personas sin hijos preguntándoles si alguna vez quieren tener hijos, e incluimos a hombres y mujeres de todas las edades”.



Para hacer esto, recurrieron a datos de la Encuesta sobre el estado del estado de la MSU, una encuesta de opinión pública y online de larga duración y de amplio alcance que se realizó entre los residentes y que ha estado en servicio desde 1994 (la encuesta actual fue realizada por la firma de investigación de mercado YouGov). Específicamente, analizaron las respuestas recopiladas de una muestra representativa de 1.000 adultos encuestados en mayo de 2020, que incluían preguntas sobre tener hijos biológicos o adoptados, así como sus rasgos de personalidad y actitudes hacia las personas sin hijos en general.



Imagen : ennifer Watling Neal and Zachary P. Neal/PLOS-One

En última instancia, encontraron que el 27% de los encuestados se consideraban libres de hijos, y se distinguían claramente de los padres y otras personas que no eran padres. Y después de controlar factores demográficos como la edad, el nivel educativo y el género, el equipo “también descubrió que estas personas sin hijos están tan satisfechas con sus vidas como los padres, las personas sin hijos o las personas que planean tener hijos”, dijo Jennifer Neal.



Hubo algunas diferencias sutiles entre los grupos que se mantuvieron después de tener en cuenta la demografía, como las personas sin hijos que se identificaron como más liberales en promedio y los padres más conservadores. Como era de esperar, los padres tenían más probabilidades de tener una relación actual, pero solo un poco más de la mitad de las personas sin hijos eran solteras. Los individuos sin hijos también eran un poco más jóvenes y menos educados en promedio que los padres u otros no padres. Pero no hubo grandes diferencias en lo que respecta al estatus racial. Y al tener en cuenta otros factores, no hubo grandes distinciones en los rasgos de personalidad comunes, aunque las personas que aspiraban a ser padres, pero que aún no lo eran, pueden haber sido un poco más agradables que las personas sin hijos.

La encuesta parece ser la primera de su tipo, y cualquier dato novedoso debe considerarse con cierta cautela. Debido a que la encuesta solo involucra a personas de Michigan, por ejemplo, existe la posibilidad de que otras partes del país tengan tendencias diferentes. Pero los investigadores piensan que sus resultados probablemente sean ampliamente aplicables al resto del país.



“Es posible que los patrones se vean diferentes en otras partes de EE. UU. Pero la población de Michigan se parece mucho a la población general de EE. UU. en términos de raza, edad, ingresos y educación. Entonces, es probable que los patrones sean similares”, dijo Jennifer Neal.



Los hallazgos también pueden validar una queja común expresada por personas que se identifican como sin hijos, a saber, la desaprobación que experimentan los demás por su elección. En la encuesta, las personas sin hijos fueron notablemente más cálidas en su actitud hacia los hombres y mujeres sin hijos como grupo, mientras que los padres y los que aún no lo habían hecho fueron notablemente más fríos con ellos, ambas tendencias se mantuvieron estables después de tener en cuenta otros factores.

Incluso con este nuevo estudio, todavía hay muchas preguntas sobre las personas sin hijos, como las posibles razones por las que se sienten de la manera en que se sienten o cuándo se toma esta decisión, que la pareja quiere analizar a continuación.

“No podemos abordar esto todavía, pero esperamos continuar con otro estudio para comprender cuándo y por qué las personas toman la decisión de no tener hijos”, dijo Jennifer Neal.