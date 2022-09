By

En las profundidades de los océanos se encuentran muchas de las criaturas más fascinantes que jamás hayamos conocido. De hecho, literalmente muchas de ellas nunca se han visto, y cuando aparecen, surgen dudas sobre cómo etiquetarlas. Esto mismo ha pasado este mes, cuando los investigadores dieron con un cuerpo extraño azulado en el fondo del mar en el Caribe.



No fue una ni dos, al parecer, se encontraron con múltiples criaturas pegajosas azules el 30 de agosto, cuando un grupo de científicos que controlaban un vehículo operado por control remoto (ROV) se encontraba cerca del lecho marino que rodea a St. Croix, una de las Islas Vírgenes de EE.UU.



Este conjunto marino extraño se encontró “sentado” en el lecho marino entre 407 y 611 metros debajo de la superficie del agua. Los científicos, que llevaban los últimos cuatro meses investigando secciones del Atlántico Norte como parte de la serie de exploración “Voyage to the Ridge 2022" de la NOAA, no pudieron identificar estas manchas.



Durante un streaming en directo, los investigadores vieron y se acercaron a una de las inusuales criaturas azules y comenzaron a discutir qué podría ser. Entre las posibilidades se habló de un coral blando o una esponja, y potencialmente incluso un tunicado, invertebrados marinos gelatinosos que a veces se denominan chorros de mar.



Sea como fuere, los investigadores dijeron que enviarían imágenes y videos de la inmersión a expertos en corales y esponjas para ver si pueden identificar las enigmáticas manchas. Y si los expertos no pueden identificar la especie, “el misterio permanecerá hasta que se pueda recolectar una muestra”, explicaron los científicos. [LiveScience]