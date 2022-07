Netflix ha anunciado la adquisición del estudio de animación Animal Logic, uno de los responsables de la producción de The Lego Movie. El anuncio llega en un momento complicado para la compañía de streaming, tras haber revelado que perdieron más de 1 millón de suscriptores en los últimos 3 meses.

Animal Logic no solo trabajó en The Lego Movie, sino que el estudio originario de Australia, fundado en 200X, también participó en el desarrollo de películas como Avengers: Age of Ultron, Happy Feet, Guardians of the Galaxy Vol. 2, The Lego Batman Movie y la próxima película animada de DC, League of Super-Pets. La idea de Netflix, claramente, es fortalecer su apuesta por producciones animadas originales. Según un comunicado de la compañía:

“Hoy anunciamos que estamos en proceso de adquirir el estudio líder de animación Animal Logic, con aproximadamente 800 empleados talentosos, lo que nos ayudará a acelerar el desarrollo de nuestras capacidades de producción de animación, y nuestro compromiso de crear un estudio de animación de primera clase en todo el mundo”.

Advertisement

Sin embargo, el anuncio llega en medio de una ola de noticias negativas en torno a la compañía. El gigante del streaming anunció que por segundo trimestre fiscal consecutivo han perdido suscriptore s, esta vez más que nunca, con un total de 1,3 millones de suscriptores menos que abandonaron la plataforma en los últimos tres meses. Netflix, sin embargo, ha dicho a sus inversionistas que esperan ver un crecimiento de nuevo en el próximo trimestre. Por otro lado, también anunciaron más países donde comenzarán a cobrar un monto extra por compartir la cuenta con personas que vivan en hogares distintos al propietario, una medida que está siendo muy criticada en redes sociales, donde muchos anuncian que estarán dando de baja el servicio. Quizás la predicción de crecimiento de usuarios para los próximos 3 meses es algo optimista, o ya lo veremos. [vía Verge]