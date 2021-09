Netflix está dando vida a sus propios universos cinematrográficos. Vemos parte de esta intención con las películas The Army of the Dead y The Army of Thieves, pero sin duda el mejor ejemplo es The Witcher. El universo de Geralt de Rivia no para de crecer en el servicio de streaming, ahora con ma s series, más películas y más temporadas.

Durante su evento Tudum, Netflix ha anunciado que la serie The Witcher tendrá una tercera temporada. La confirmación ha llegado incluso antes del estreno de la temporada 2, la cual se estrenará en el servicio de streaming el próximo 17 de diciembre.

Aquí tenemos un adelanto de esta segunda temporada:

La serie principal de The Witcher, esa protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra, ahora tiene al menos 3 temporadas confirmadas. Sin embargo, el universo basado en esta saga de novelas continúa creciendo en Netflix con más producciones.

Ya sabíamos que Netflix está produciendo The Witcher: Blood Origin, una nueva nueva serie que sirve de precuela a este universo , contando la historia de origen de los elfos. En el evento Tudum dieron algunos detalles del rodaje, incluyendo un vistazo al set de rodaje y que la serie se desarrollará casi en su totalidad debajo del agua, aunque también han aprovechado algunos escenarios épicos en la parte más nórdica de Europa para la filmación. Por ahora, Blood Origin no tiene fecha de estreno.

El pasado mes de agosto se estrenó en Netflix la película animada The Witcher: Nightmare of the Wolf, la cual contaba la historia de origen de Vesemir, el brujo mentor de Geralt que veremos en live action a partir de la temporada 2 de la serie principal. No obstante, Netflix anunció durante el evento Tudum que están desarrollando una nueva película animada, con una trama y personajes que aún no han sido detallados. Por último, en el evento también revelaron que están desarrollando una serie dirigida a un público infantil, lo cual puede sonar muy extraño tomando en cuenta lo violento que es el mundo de The Witcher, pero dado que este es un universo de fantasía y magia, ciertamente da para contar todo tipo de historias, al menos en teoría.

Esto significa que, hasta ahora, el “universo cinematográfico” de The Witcher en Netflix consta de:

Una serie principal (The Witcher) con 3 temporadas ya confirmadas hasta la fecha

Una serie precuela (The Witcher: Blood Origin) en desarrollo

Dos películas animadas hasta la fecha, una en desarrollo y una que ya está disponible (The Witcher: Nightmare of the Wolf)

Una serie infantil spinoff en desarrollo

Sin lugar a dudas, hay Witcher para rato.