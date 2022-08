Netflix acaba de hacerse con los derechos no exclusivos para emitir un buen puñado de series de Anime muy conocidas. La más relevante es, probablemente, Berserk, pero no es la única. El acuerdo firmado con Nippon TV incluye Claymore, Death Note, Parayste: The Maxim, Hajime no Ippo: The Fighting!, Monster, y Nana, entre otros.



Hasta ahora, la única forma de ver estas series desde muchos países fuera de Japón era Crunchyroll, el todopoderoso centro de animes que Sony adquirió en 2020 y que aún es dueño de prácticamente todo el catálogo de Funimation.

El primer anime vinculado a este nuevo acuerdo en llegar a la plat aforma será Hunter x Hunter, que llegará a Netflix con 38 episodios. Estará disponible desde el día 2 de septiembre en 104 países con acceso a Netflix, entre ellos España. Después irán llegando el resto, aunque aún no hay una fecha concreta para ellos. Ouran High School Host Club, por ejemplo, estará disponible en 190 países, y Claymore en 136.

En cuanto a Berserk, llegarán 25 episodios de media hora. Otras series como Death Note arribarán a Netflix con 37 episodios y alguna película como las dos entregas de Death Note Relight. No es la primera vez que Nippon TV licencia sus series con Netflix. A nteriores acuerdos permitieron la llegada de 30 shows, entre ellos uno de sus mayores éxitos: Old Enough. [Variety]