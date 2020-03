No, esta imagen de un robot en la página de Rockstar no es un anuncio de GTA 6

Filed to:

Imagen : RockstarGames.com

Entiendo que muchos de ustedes quieran noticias o información sobre Grand Theft Auto 6, pero la imagen de apertura no tiene nada que ver.



Hace poco, la fecha exacta no es importante, Rockstar actualizó su sitio web para incluir algunas imágenes nuevas. Dos de estas imágenes llamaron la atención de Reddit y algunos fans de GTA. Una imagen presentaba un robot con champán y la otra imagen era el logotipo de Rockstar con números y formas al azar. Por alguna razón, una cantidad no pequeña de personas se emocionaron y se preguntaron si estas imágenes eran guiños de Rockstar sobre un posible GTA 6 o tal vez incluso Bully 2.



Bueno, aquí están las malas noticias. Estas dos imágenes no tienen nada que ver.



He estado visitando la web de Rockstar durante mucho, mucho tiempo. He visto varias actualizaciones por las que ha pasado el sitio. Hubo un período de tiempo allí donde el sitio no se podía usar en dispositivos móviles. Ahora, funciona muy bien y se ve bien. A través de todos estos cambios, una cosa se ha mantenido igual: la web de Rockstar es dinámica y está llena de obras de arte y lemas en constante cambio.



Y en todo este tiempo escribiendo sobre juegos de Rockstar, nunca he oído hablar de ellos usando estas piezas de arte al azar a modo de teaser o anuncio de un juego nuevo. Por supuesto, algunos de ellos pueden ser Huevos de Pascua o bromas internas, pero la gran mayoría son obras de arte de aspecto genial creadas para hacer que el sitio se vea mejor y se cambie aleatoriamente cada vez que se visita.



Ilustración : La imagen controvertida ( (Rockstargames.com )

Algunos fans vieron el año “1998" en la botella en la imagen del robot y se preguntaron si era una referencia a GTA San Andreas, que se desarrolla en los años 90. ¿Quizás GTA 6 es una secuela de San Andreas? O tal vez está ambientada en los años 90? Pero la respuesta más probable es que Rockstar Games se fundó en 1998 y esta obra de arte hace referencia a eso.



Así que no, el robot no anuncia GTA 6 o una nueva versión de GTA San Andreas. Es solo un robot de aspecto genial con un pequeño huevo de Pascua.



La espera para GTA 6 es y continúa siendo larga. Van siete años y contando, esta es la mayor brecha entre los juegos de Grand Theft Auto desde los cinco años de espera entre GTA IV y GTA V. Así que entiendo por qué algunos fans están desesperados por obtener información o detalles sobre la secuela de GTA V. Y en los últimos dos años he visto un aumento en la cantidad de videos falsos, Tweets, rumores y más sobre GTA 6. No dejes que publicaciones y trolls de Reddit al azar te engañen. ¿Recuerdas cuántos rumores incorrectos sobre GTA V flotaban antes de que el juego fuera lanzado o revelado?



Tu mejor opción para escuchar acerca de GTA 6 o cualquier futuro juego de Rockstar será seguirlos en Twitter o Instagram. Siempre publican nuevos anuncios a través de sus redes.