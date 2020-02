No hagas la estupidez de beber plata para matar el coronavirus

Dondequiera que ocurra una tragedia de grandes proporciones, habrá vendedores de humo que buscan aprovecharse de los temores de la gente. El brote de un nuevo coronavirus mortal en China y otros países no es una excepción. Los charlatanes ya están tratando de vender la muy mala idea de tragar plata para evitar el virus, algo que es más probable que te convierta en un pitufo de la vida real que cure cualquier cosa.



El miércoles, Right Wing Watch, un brazo del grupo de defensa progresista People For the American Way, destacó uno de esos charlatanes en su cuenta de Twitter. Compartieron un clip del programa online conservador del televangelista Jim Bakker. El clip está tomado del episodio del 12 de febrero, publicado como “Una mirada cercana a lo que no se dice sobre el coronavirus, Parte 1".



En el clip, Bakker sostiene una botella con la etiqueta “Solución de plata” y le pregunta al invitado Sherrill Sellman si es cierto que sería eficaz contra “esta influenza”, refiriéndose de manera incorrecta al nuevo coronavirus (la influenza es un tipo de virus completamente diferente al nuevo coronavirus, que recientemente recibió el nombre oficial de SARS-CoV-2).



Sellman, que se hace llamar naturópata, primero observa brevemente que el producto no ha sido probado en “esta cepa del coronavirus” antes de asegurar a la audiencia que puede matar el virus en 12 horas. Luego agrega que la plata hará que el sistema inmunitario se vuelva “vibrante”. Aunque el clip es atroz, sin embargo, no es el primer respaldo de la plata como máquina de matar el coronavirus durante este brote.



La plata tiene cierta capacidad para matar microorganismos como los virus, especialmente cuando se implementa a través de pequeñas nanopartículas en un entorno médico. Pero el llamado mundo de la medicina alternativa lo ha convertido en una panacea capaz de curar prácticamente cualquier cosa. En ese contexto, a menudo se vende en forma líquida como plata coloidal. Aunque se puede tomar por la boca por cucharadas, también se pone en pastillas y geles tópicos, todos los productos que el Show de Jim Bakker anunció durante su transmisión como parte de una venta especial para el “resfriado y gripe”.



A principios de este mes, el “Silver Health Institute”, dirigido por alguien llamado Gordon Pedersen, recomendó a través de un comunicado de prensa mal escrito que se use plata para matar el coronavirus. El propio Pedersen, quien afirma haber ganado una medalla de bronce en los Juegos de Invierno de Utah 2003 (los Juegos Olímpicos de Invierno en Utah se celebraron en 2002), argumentó que dado que la plata “destruirá todas las formas de virus, ayudará a proteger a las personas del Coronavirus”.



Para que quede claro, no hay absolutamente ninguna evidencia de que tomar plata coloidal te mantendrá a salvo del nuevo coronavirus, ni “estimulará” tu sistema inmunológico. Las dosis crónicas de plata, por otro lado, se acumularán en el cuerpo y harán que tu piel se vuelva permanentemente gris azulada, una condición conocida como argiria.