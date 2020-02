¿No sabes a qué jugar? Steam ahora te ayudará a elegir entre los títulos que ya tienes en tu biblioteca

Si alguna vez te has quedado haciendo scroll de arriba a abajo en tu biblioteca de juegos , mirando docenas, o incluso cientos de títulos sin ser capaz de elegir uno al que jugar , tranquilo, no eres el único. Sin embargo, a partir de ahora Steam tratará de ayudarte con é sto con una nueva función llamada Play Next.

A diferencia de las recomen daciones que te hace la tienda de Steam, que te sugiere títulos que comprar en función de tus gustos , esta función mira todos tus juegos que ya posees y tratará de sugerirte algo a lo que jugar a continuación. Te aparecerán tres opciones por vez, y si no te acaba de convencer ninguna , puedes pedirle que vuelva a sugerirte otras (la cantidad de sugerencias que te haga dependerá del tamaño de t u biblioteca).

En cuanto a lo buenas que son tus sugerencias ... bueno, el caso es que está usando un nuevo sistema de algoritmos en el que Valve lleva tiempo trabajando, pero la compañía dice que todavía “siguen trabajando en ello” , así que no debería sorprenderte si a veces te muestra algo poco acertado.

Esta fue más o menos mi experiencia: Mi primera recomendación fue Company of Heroes 2, dado que últimamente he estado jugando a Order of Battle, Panzer Corps y Company of Heroes, por lo que me pareció una sugerencia bastante buena . Sin embargo, me recomendó dos juegos de Batman y acabó mostrándome el DOTA Underlords —al que ni de coña quiero jugar — , por lo que el algoritmo todavía debe estar viendo cómo catalogarme .

Si desea probarlo, puedes iniciar sesión en Steam en tu navegador y ver t us recomendaciones aquí.