Un influyente grupo de expertos recomienda que las personas no tomen suplementos de betacaroteno o vitamina E con la esperanza de prevenir el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, argumentando que no brindan beneficios claros y que, de hecho, pueden aumentar el riesgo de estos problemas de salud. También concluyeron que no hay evidencia suficiente para recomendar tomar suplementos multivitamínicos para prevenir cualquiera de las dos afecciones.



La nueva guía, publicada el martes, proviene del Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. (USPSTF, por sus siglas en inglés), una organización independiente financiada por el gobierno que cuenta con expertos externos de forma voluntaria. El grupo de trabajo produce y actualiza rutinariamente recomendaciones sobre temas relacionados con la prevención de enfermedades, como la necesidad de exámenes de detección de cáncer entre el público en general. Sus consejos son ampliamente seguidos por los médicos e incluso pueden afectar la cobertura del seguro.



En 2014, el USPSTF analizó la evidencia del uso de suplementos como una forma de reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. La teoría dice que la inflamación y el estrés oxidativo pueden ser los principales impulsores de estas afecciones, y que tomar suplementos podría proporcionar un efecto antiinflamatorio o antioxidante suficiente para reducir las probabilidades de que una persona promedio las desarrolle. Pero en ese entonces, los expertos encontraron datos insuficientes para ofrecer un veredicto sobre estas afirmaciones, con la excepción del betacaroteno o la vitamina E. Para la vitamina E, no encontraron evidencia sólida de un efecto protector, y para el betacaroteno (el precursor de la vitamina A), en realidad encontraron algunas pruebas de que tomar estos suplementos con regularidad podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.



A pesar de docenas de nuevos estudios relevantes publicados desde 2014 (84 en total fueron analizados por el grupo de trabajo), sus últimas recomendaciones no han cambiado. Con certeza moderada, encontraron que los “daños de la suplementación con betacaroteno superan los beneficios para la prevención de enfermedades cardiovasculares o cáncer”. También encontraron con certeza moderada que no hay un “beneficio neto” de tomar vitamina E. Y no encontraron evidencia suficiente para recomendar tomar suplementos multivitamínicos o multiminerales para cualquiera de las dos afecciones.



En un editorial adjunto publicado hoy en JAMA por investigadores de Northwestern Medicine, los autores van más allá y argumentan que los suplementos son efectivamente “dinero desperdiciado” para el público en general. Señalan que si estos suplementos hacen algo para reducir la mortalidad de la persona promedio, el beneficio probablemente sea muy pequeño. Pero incluso ese beneficio no es seguro, ya que el campo está repleto de estudios mal realizados o no estandarizados, mientras que los productos en sí no están regulados ni de cerca en la misma medida que los medicamentos. También argumentan que la percepción de los suplementos como una panacea, impulsada por la publicidad de la industria multimillonaria de los suplementos, es una distracción potencialmente dañina de las actividades que tienen más probabilidades de mejorar la salud de las personas, como el ejercicio o una dieta más equilibrada. .



Hay ciertos grupos que definitivamente se benefician de la suplementación. Las vitaminas prenatales, por ejemplo, se recomiendan durante el embarazo para garantizar que el feto en crecimiento obtenga suficiente ácido fólico. Muchas personas también tienden a tener niveles más bajos, posiblemente insuficientes, de ciertos nutrientes, como la vitamina D, por lo que los suplementos, caso por caso, podrían ayudar a llenar estos vacíos. Pero en este momento, se estima que alrededor del 52% de los estadounidenses toman suplementos regularmente, mientras que alrededor de un tercio toma un multivitamínico. Para la mayoría de las personas, estas recomendaciones actualizadas indican que no se necesita un impulso adicional y que muy bien podría ser dañino.