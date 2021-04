Gif : NASA/JPL-Caltech

Tres metros verticales y 40 segundos. Esos son los dos números que significan un cambio radical en la ambición humana en Marte y más allá. Con el primer vuelo estacionario de Ingenuity sobre Marte ayer por la mañana temprano, la prueba de concepto para futuras naves como esta ha sido un éxito rotundo.



Un equipo de científicos y gerentes del proyecto Ingenuity se sentó para una conferencia de prensa más tarde para compartir más detalles sobre el trascendental logro.



“Lo que ha hecho el equipo de Ingenuity es darnos la tercera dimensión”, dijo Michael Watkins, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, durante la conferencia de prensa. “Nos han liberado de la superficie para siempre”.



Durante el vuelo del helicóptero, el rover Perseverance estaba tomando imágenes del mirador Van Zyl cercano, como un padre orgulloso en la obra de teatro de la escuela de sus hijos. El rover también recopiló datos ambientales y actuó como la centralita del operador del helicóptero, lo que permitió que la nave llevara información al centro de control de la misión de la NASA en la Tierra.



El pequeño y valiente helicóptero permaneció en el aire casi cuatro veces más que el primer vuelo de los hermanos Wright (no es que sea una competencia), y el aeródromo marciano lleva el nombre de los dos pioneros en vuelo. En el nuevo video de arriba, puedes ver la base de Ingenuity girar un poco más de 90 grados en el aire, como un modelo al final de una pista. Es un dron (un “dron muy especial”, dijo el ingeniero jefe de Ingenuity Bob Balaram), aunque no se puede decir que la nave no tenga personalidad.



La confirmación del vuelo exitoso fue muy especial desde el centro de control de la misión de la NASA. El equipo fue recibiendo noticias del giro, despegue, vuelo estacionario, descenso, touchdown y giro hacia abajo, lo que causó emoción en la sala. Pero el verdadero momento de alivio llegó cuando la trama altimétrica de Ingenuity apareció en la pantalla principal de la sala. La línea (hacia arriba, una pausa, luego hacia abajo) significaba el ascenso vertical del helicóptero y el descenso rápido, pero delicado; en otras palabras, éxito.



La sombra de Ingenuity en Marte, fotografiada por el helicóptero en vuelo. Imagen : NASA/JPL-Caltech

Más imágenes y videos estarán disponibles a medida que se reciban más datos en la Tierra, pero eso no es todo lo que vendrá. MiMi Aung, gerente de proyectos de Ingenuity en JPL, dijo que el segundo vuelo de Ingenuity podría ocurrir tan pronto como el jueves, y los parámetros de los vuelos posteriores (hay cuatro más planeados actualmente) serán definidos por los resultados del segundo y tercer vuelo. El segundo plan de vuelo es elevarse unos 2 metros más alto que este primer viaje, moverse unos dos metros lateralmente, regresar a la posición lateral original y aterrizar. El tercer tramo se elevaría a la misma altura pero haría un lateral de ida y vuelta de unos 45 metros.



“En términos generales, de lo que estamos hablando aquí es de ir más alto, ir más lejos, ir más rápido, expandir las capacidades de esa manera”, dijo Håvard Grip, piloto jefe de Ingenuity en JPL, durante la conferencia de prensa. “Exactamente qué tan lejos en esas direcciones es una discusión que debemos tener”.

Aung (izquierda) y otros miembros del equipo de Ingenuity esperando datos de Marte Imagen : NASA/JPL-Caltech

Curiosamente, el helicóptero no se ralentiza durante el descenso. Grip dijo que la aeronave en realidad apunta a descender constantemente a través del suelo, y simplemente deja de descender una vez que se da cuenta de que está en el suelo y no puede descender más; Grip agregó que el equipo no quiere que el helicóptero cuelgue en el aire más de lo que ellos quieren. El equipo de helicópteros está operando en un horario apretado, ya que el rover Perseverance necesita continuar con su misión de “encontrar vida fósil extraterrestre” en otra parte del cráter Jezero, por lo que los próximos cuatro vuelos probablemente se realizarán en las próximas dos semanas, dijo Aung. Es fácil olvidar que, a pesar de lo histórico que es Ingenuity, no es más que un proyecto paralelo a una misión mucho más importante en el planeta rojo.



Si esos cinco vuelos tienen éxito, la NASA tendrá una enorme cantidad de datos que les ayudarán a construir una nueva generación de helicópteros extraterrestres. Al ser una prueba de concepto, este avión no está destinado a durar mucho. “En última instancia, esperamos que el helicóptero alcance su límite”, dijo Aung. “Estaremos empujando el límite muy deliberadamente”, Aung dijo que la distancia podría ser de hasta 800 metros.

Si estás impresionado por el hecho de que Ingenuity revoloteó en Marte ayer por la mañana, espera hasta que atraviese la delgada atmósfera, con suerte, dándonos amplias tomas aéreas de una tierra marciana, Perseverance es una mera mancha en la distancia.