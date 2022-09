God of War: Ragnarök es la secuela del excelente God of War de 2018, que al mismo tiempo sirvió como una especie de soft reboot de la saga hasta entonces. Si bien Ragnarök continuará la historia de Kratos y Atreus en el mundo de la mitología nórdica, podemos esperar que ambos personajes tengan nuevas habilidades y exploren nuevos rincones de este mundo. Aquí tenemos un adelanto.

La gente de Game Informer ha publicado un par de videos con parte de las novedades en materia de combate y exploración que veremos en God of War: Ragnarök. En primer lugar, Kratos tendrá nuevas habilidades elementales, incluyendo la posibilidad de usar ataques de hielo con el hacha Leviatán, y nuevos ataques relacionados al fuego con sus míticas Espadas del caos. Esto le permitirá realizar nuevas acciones al enfrentarse a enemigos (incluyendo nuevos tipos de criaturas), lo que parece resultar muy útil en encuentros con grupos, pero más allá del combate, también es posible usar estas habilidades como herramientas de exploración. Por ejemplo, congelar el agua de un géiser permite cruzar un camino que de lo contrario no sería posible.

También hay nuevos ataques y mecánicas con escudos, y otras habilidades especiales y acciones que aún no se han dado a conocer. Del mismo modo, los responsables del juego aseguran que esta vez se podrán explorar los nueve reinos de la mitología nórdica, a diferencia anterior que había algunos a los que no era posible acceder. Entre los videos han dado un primer vistazo al reino de Svartalfheim, aunque lo que todos queremos ver seguramente es cómo luce Asgard.

God of War: Ragnarök llega a PlayStation 5 el 9 de noviembre.

