Supongo que debe ser el sueño de muchos: levantarse una mañana y encontrar en la cuenta del banco tantos ceros que uno no sabe exactamente hasta donde llega su riqueza. Esto mismo le ha pasado a una familia en Estados Unidos. El banco depositó por error 50 mil millones de dólares.



Tal y como ha contado a los medios Darren James, recibió una llamada extraña de su esposa. La mujer le dijo que se sentara antes de informarle de la enorme suma de dinero que había sido transferida a su cuenta bancaria. Cuando James la escuchó llamó inmediatamente al banco para informar del incidente y averiguar por qué se habían depositado los fondos. Según ha explicado:



Fue una locura ver cómo se ve porque nunca había visto tantos ceros en mi vida. No me lo iba a quedar. Lo más desconcertante fue que ni siquiera sabemos de dónde vino. No conocemos a nadie con esa cantidad de dinero.