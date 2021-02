Imagen : Marvel Studios.

Los multiversos parecen ser la próxima tendencia en las películas de superhéroes, pero, ¿acaso esto significa que el universo Marvel podría cruzarse algún día con el de Star Wars? Según el presidente de Marvel Studios, la respuesta a esta pregunta está clara.

No. La respuesta es no, y así debería ser. El hecho de que la próxima película Doctor Strange y el multiverso de la locura suponga la llegada del multiverso a las películas de Marvel, no significa que esto de libertad para traer al mundo de los Avengers cualquier otra franquicia que se encuentre bajo la propiedad de Disney. El multiverso de la locura podría servir para tantas cosas como traer otras versiones de los mismos superhéroes o villanos, algo que ya sabemos que sucederá en la próxima película de Spider-Man (donde estará Doctor Strange), ¿pero acaso justificaría llevar a Mickey Mouse o Buzz Lightyear a una película de Thor?

Advertisement

No. Y afortunadamente, así lo ha reiterado Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, en declaraciones a Yahoo! cuando le preguntaron en una entrevista acerca de la posibilidad de un crossover entre Marvel y Star Wars en el cine.

“Si me preguntas si estamos hablando al respecto ahora mismo como una posibilidad en los próximos 20 años, te diría que no lo creo. [...] Pero en realidad no lo creo, porque no creo que exista una razón para hacerlo”.

Gracias Kevin, por tus sabias palabras. Si el arquitecto del universo de Marvel como lo conocemos, “cocinero” de 23 películas y una serie de televisión hasta ahora, además de lo que se viene en el futuro del MCU, dice que no ve razón para hacerlo, tiene motivos para decirlo.

Los rumores acerca de la posibilidad de un crossover entre estas dos propiedades de Disney comenzaron poco después de que se anunciara que Kevin Feige producirá una película de Star Wars, pero el hecho de que comparta su experiencia como productor y arquitecto de historias con Lucasfilm no significa que, de repente, los Guardianes de la galaxia se encontrarán con Jar Jar Binks y visitarán un planeta desértico con dos soles. No existen motivos para hacerlo. [vía Yahoo! Entertainment]