Sheldon Menery, ex periodista de TCG y arquitecto detrás Magia: La EncuentroEl formato multijugador “Commander” ha fallecido después de una larga batalla contra el cáncer de garganta.

Polígono informa que la esposa de Menery, Gretchyn Melde, compartió la noticia de su fallecimiento en Facebook esta mañana. magia fanático y ex juez de la serie de competencia profesional del juego, magia ProLeague, Menery creó y popularizó el formato multijugador Commander, convirtiéndolo en uno de magia‘s más ampliamente formatos reproducidos junto con el apoyo oficial de Wizards of the Coast. magia se creó como un juego estrictamente para dos jugadores, pero Commander, una variación y desarrollo del formato casual “Elder Dragon Highlander ", se transformó el juego con una forma de que seis o más jugadores jueguen juntos, utilizando barajas de 100 cartas de gran tamaño, por una carta de héroe única que sirve como “comandante” del mazo.

Advertisement

Menery finalmente ayudó a establecer el Comité de Reglas del Comandante, del cual siguió siendo miembro hasta su muerte, así como el Grupo Asesor del Comandante. guiando el formato y asesorando a Wizards of the Coast sobre los cambios de reglas e ideas a medida que Commander crecía y ganaba popularidad, con Menery liderando el vanguardia en el grupo tiene el objetivo de defender Commander como una experiencia social informal, para llevar a los jugadores al mundo de magia. Pero no sería hasta 2021 que Menery realmente trabajó en magia en capacidad oficial, uniéndome al equipo de I+D de Wizards para la serie de C mazos de comandante que se lanzaron junto al Strixhaven: Escuela de magos conjunto.

“La pérdida de Sheldon será sentida profundamente por todos aquellos que lo conocieron, y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y todo magia comunidad”, dijo Magos de la Costa en un declaración proporcionada a Polygon. “Sheldon es una leyenda que será recordada durante muchos años y cuyo legado perdurará innumerables jugadores”.

Advertisement Advertisement

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.