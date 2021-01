Filed to:

Filed to: OnePlus

Imagen : OnePlus

No se puede decir que el primer wearable de OnePlus sea arriesgado o revolucionario , pero es barato y apuesta sobre seguro si lo que buscas es una pulsera cuantificadora que lo haga todo razonablemente bien. El dispositivo se llama OnePlus Band y comenzará a venderse de momento solo en India.



Aunque no es un smartwatch en sentido estricto, la OnePlus Band toca todos (o casi todos) los palos importantes. Tiene sensor cardíaco y de saturación de oxígeno, soporta 13 tipos de ejercicio diferentes y hasta tiene monitor de sueño. También muestra notificaciones del teléfono y es capaz de servir como mando a distanci a para la cámara y la reproducción musical. Además es resistente al agua en grado IP68 y está presurizado, por lo que puede aguantar sumergido 10 minutos a una profundidad de 50 metros.

La batería es otro de sus puntos fuertes. Según el fabricante el OnePlus Ba nd tiene una autonomía de dos semanas gracias a una batería interna de 100mAh.

Advertisement

En la lista de punt0s no tan buenos encontramos una pantalla realmente pequeña (1,1 pulgadas OLED con una resolución de 126 x 294 píxeles) aunque esto es algo común a prácticamente todas las pulseras cuantificadoras. La ausencia que sí es un poco más grave es la de GPS, porque obligará a usar la pulsera en conjunción con el móvil si queremos que guarde nuestros recorridos. Otro detalle importante es que la pulsera será compatible con móviles Android a través de la aplicación OnePlus Health, pero no soporta iOS. Esa compatibilidad llegará más tarde. De todos modos OnePlus recomienda usar la pulsera con móviles OnePlus para un rendimiento óptimo.

La OnePlus Band sale a la venta el día 13 de Enero en la India en tres colores: negro, azul marino y naranja y cuesta unos 35 dólares al cambio. De momento no se sabe cuándo llegará al resto de mercados. [OnePl us India vía The Verge]